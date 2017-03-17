 

Драконы и насекомые снятся большинству жителей Сибири — Яндекс

 17 марта, 13:27
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Драконы и насекомые снятся большинству жителей Сибири &mdash; Яндекс
Фото с сайта www.walldevil.com

Жители Новосибирска чаще всего ищут смысл снов о драконах, жители Омска, Красноярска, Иркутска спрашивают про насекомых. Сны о конях преследуют жителей регионов с коренным населением Сибири, узнал 17 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы «Яндекс.Сибирь».

Большинство снов жителей Сибири — о животных: драконах, насекомых, конях и щуке. Аналитики компании Яндекс проанализировали поисковые запросы на толкование снов и узнали, что чаще всего снится людям.

Жители Новосибирской области гуляют во сне с красными драконами, чуть реже им снятся посадки лука и гигантская клубника на болоте. Запросы о толковании снов из Томской области посвящены щукам — они выпрыгивают из реки, плавают в аквариуме, охотятся за карасями. Вместо клубники жителям Томска снятся кедровые шишки и орехи.

Клопы стали самой частой темой снов в Красноярском крае. В Иркутской области чаще всего снятся большие рыжие тараканы, а в Омске люди ищут смысл снов о тарантулах и кошках.

Республика Бурятия и Забайкальский край чаще всего видят во снах коней, как и жители Республики Алтай. В Кузбассе и в Республике Хакасии пользователям Яндекса снятся землетрясения, в Алтайском крае их интересует приснившийся уголь, в Республике Тыве — привидевшееся золото.

Сильнее всего от региона к региону меняются транспорт, погода, флора и фауна сновидений. Море чаще снится в Крыму и на Кавказе, а горы — на Алтае и в Тыве. Арбузы и орехи во сне и наяву растут на юге, а клюква — на севере. Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, — Путин. Чаще всего он снится в Чечне.

Напомним, Алтай и Красноярский край вошли в пятёрку самых «безумных» регионов РФ, по данным медиахолдинга Life. В Алтайском крае оказалось более 6,3 тысячи психически нездоровых жителей на каждые 100 тысяч человек населения. На втором месте — Чукотка (5,2 тысячи жителей), на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ. Затем следует Пермский край (4,2 тысячи больных), а на пятом месте среди лидеров «безумия» Красноярский край, где на каждые 100 тысяч населения приходится около 4 тысяч граждан, поставленных на учёт.

Новосибирская область разместилась на 30-м месте с показателем три тысячи больных на 100 тысяч здоровых. Данные о состоянии душевного здоровья россиян предоставил Минздрав РФ и главный психиатрический институт страны — Исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского.

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