Экологи потеряли две субпопуляции козерогов на юге Красноярского края

Сотрудники Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае уже несколько лет не могут обнаружить на юге региона две субпопуляции краснокнижных козерогов — сибирских горных козлов, узнал корреспондент Сиб.фм 17 марта из сообщения ТАСС.

Ещё 20 лет назад два крупных стада диких козерогов обитали в районе хребтов Крыжина (Восточный Саян) и Кашурникова (восточная часть горной системы Эргак-Таргак-Тайга). В последние годы информация об этих субпопуляциях перестала поступать, экологи предполагают, что обе они могли исчезнуть. Что стало причиной этого, неясно.

Всего в Красноярском крае обитает около трёх тысяч козерогов, более половины из них — на территории Саяно-Шушенского заповедника. Согласно данным Красной книги Красноярского края, некогда козероги обитали на обширнейшей территории Саян и их отрогов. В палеолитических стоянках останки козерога обнаружены даже вблизи Красноярска и в окрестностях устья реки Бирюсы на границе Богучанского района Красноярского края.

Напомним, в январе руководство Всемирного фонда дикой природы потребовало наказать заказчиков нелегальной охоты на барана аргали на Алтае. Группу браконьеров в урочище Каланегир задержали пограничники, которые обнаружили у охотников свежую тушу животного, занесённого в Международную Красную книгу.