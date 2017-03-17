 

Фонд Навального добился исков по продаже берегов Новосибирского водохранилища

 17 марта, 14:57
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Фонд Навального добился исков по продаже берегов Новосибирского водохранилища
Дамба к острову снесена по решению суда. Фото Александра Ощепкова с сайта www.fbk.info

Прокуратура направила в суд дела о продаже береговой полосы подэлитные коттеджи в Морозово, ранее «Фонд борьбы с коррупцией» сообщал о продаже целого острова, узнал 17 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратура подтвердила факты незаконного захвата земли в селе Морозове. Искитимский межрайонный прокурор Роман Гулиев направил в суд иски о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков.

По данным ведомства, администрация Искитимского района реализовала 10 участков, а в сельсовете Морозова заключили 11 доворов-купли продажи на протяжении 2014–2016 годов. В том числе речь шла о продаже 20-метровой береговой полосы в составе участков на острове Огуречном и полуострове Солдатском.

«Среди участков есть остров Огуречный, который был полностью предоставлен в собственность дачному некоммерческому товариществу „ФМК“ за 10,4 млн рублей. Мы подключили природоохранную прокуратуру к проверке законности этой сделки», — сообщил Сиб.фм межрайонный прокурор Новосибирской области Роман Гулиев.

Прокуратура направила в суд два исковых заявления из 21 расследуемого эпизода незаконного захвата земли. Требования ведомства — признать договоры купли-продажи недействительными, заключёнными вопреки требованиям пункта 8 статьи 27 Земельного кодекса РФ «О запрете приватизации земель в пределах береговой полосы». «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального обратил внимание на ситуацию с продажей острова на Новосибирском водохранилище в декабре 2016 года.

«Таким образом, администрация Искитимского района продала застройщику целый остров площадью 19 гектаров за 10 млн рублей, то есть по цене около 5 тысяч рублей за сотку. Сам застройщик в свою очередь продавал участки по 200 тысяч рублей за сотку. Очевидно, сколько недополучил местный бюджет от этого сплочения власти и бизнеса при продажи муниципальной земли по цене в 40 раз ниже рыночной», — утверждал сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией» Вячеслав Гимади в своём сообщении. Сотрудники фонда обратились тогда в региональный Росприроднадзор и прокуратуру Новосибирской области.

Напомним, что глава Тайшетского района в Иркутской области был задержан оперативниками сразу трёх силовых ведомств в феврале 2017 года. По версии следствия, в 2011 году районная администрация предоставила земельные участки в аренду для бурения артезианских скважин на месте котельной бывшего строительного комбината. Затем на основании представленных фирмой актов приёмки работ по объекту администрация выдала разрешение на ввод скважин в эксплуатацию. Внезапно выяснилось, что скважины были пробурены ещё в 2005 году за счёт бюджета и на основании муниципального контракта с иркутским областным предприятием ЖКХ.

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