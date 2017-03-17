Мужчина спрыгнул на рельсы перед движущимся поездом в новосибирском метро

В Новосибирске на станции «Красный проспект» 45-летний мужчина спрыгнул на рельсы перед движущимся поездом, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Новосибирских новостей» 17 марта.

По предварительным данным, около 13 часов мужчина оказался на рельсах на станции метро «Красный проспект». Он спрыгнул с платформы в аккурат перед пребывающим составом. Машинист успел вовремя заметить человека на путях и применить экстренное торможение, чтобы остановить поезд. Мужчина не пострадал.

В пресс-службе региональной полиции рассказали, что в течение 10 минут после случившегося движение поездов было восстановлено. Выяснилось, что мужчина — житель Алтайского края, в Новосибирске был проездом.

Когда мужчину подняли на платформу, его передали врачам скорой помощи. Поскольку он во время падения немного ушиб ногу, от госпитализации отказался. Но ему всё равно предстоит пройти психиатрическую экспертизу, как пояснил сотрудник пресс-службы новосибирской полиции Михаил Бирюков.

Напомним, что 5 марта 2017 года в Новосибирске 17-летняя девушка спрыгнула на рельсы на станции метро «Сибирская», из-за чего движение поездов приостановили на 20 минут.