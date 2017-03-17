Новосибирские синоптики предупредили о повышенном уровне загрязнения воздуха в выходные

В Новосибирске высокое содержание вредных примесей в атмосфере концентрируется в Кировском, Ленинском и Калининском районах города, повышенный уровень загрязнения сохранится в ближайшие выходные, рассказал корреспонденту Сиб.фм 17 марта пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По словам синоптика, в ближайшие выходные метеоусловия в Новосибирске будут способствовать накоплению вредных примесей, в связи с этим промышленным предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов с 14 часов 17 марта до 14 часов 20 марта.

Новосибирск находится в зоне высокого атмосферного давления, поэтому в выходные ожидается морозная погода без осадков, с большим дневным ходом температуры.

Ночная температура составит −14... −20 °С, местами понижение до −26 °С. Дневная температура — от 0 до −6 °С мороза. По утрам вероятны изморось, дымка, туман.

20 и 21 марта мороз будет медленно слабеть — по два градуса в день, поэтому в последующие дни возможны оттепели.

Напомним, что 14 и 15 марта жители Омска из-за вредных примесей в воздухе жаловались на сильные головные боли и тошноту.