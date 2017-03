Новосибирские учёные ищут переводчика для изданной в США книги про одомашненных лисиц

Авторы книги про эксперимент новосибирского академика Дмитрия Беляева «Как приручить лису», изданную в Америке, ищут издательство, которое поможет с переводом книги на русский язык, рассказал корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь ИЦиГ СО РАН Георгий Батухтин 17 марта.

Издательство Университета Чикаго (University of Chicago Press) выпустило на английском языке книгу научного сотрудника ИЦиГ Людмилы Трут и американского исследователя Ли Дугаткина об академике Дмитрии Беляеве и его уникальном эксперименте по одомашниванию лисиц. Книгу назвали How to tame a fox («Как приручить лису»). Сам эксперимент занял около 40 лет и стал открытием в области генетики.

«Изначально авторы хотели перевести на русский язык и издать книгу в России, но пока нет взаимопонимания с российскими издательствами, — пояснил корреспонденту Сиб.фм Георгий Батухтин. — Нужно уладить технические моменты, в частности, кто будет осуществлять перевод и кто возьмёт на себя все эти затраты. Сами понимаете, перевод тоже стоит денег.

Российский научный сотрудник не в состоянии оплатить из своего кармана услуги переводчика. Мы надеемся, что в России какое-нибудь издательство заинтересуется этой книгой и возьмёт на себя затраты по переводу издания.

Запрета на перевод нет, и авторы очень хотят, чтобы книга была издана на русском языке».

Как пояснил Георгий Батухтин, идея проведения экспериментальной доместикации (одомашнивания) лисиц возникла у академика Дмитрия Беляева в начале 1950-х годов. Толчком для этого послужило одомашнивание собак, которые по многим признакам стали отличаться от своих диких предков — волков. Этому предшествовал естественный отбор животных по признаку толерантного отношения к человеку, который растянулся на тысячелетия. Это поведение закрепилось на генетическом уровне.

Почему в Новосибирске предпочитают лисиц котятам

Учёный допускал, что эти же гены относятся к непременным регуляторам других генетических процессов, что и стало причиной отличия собаки от волка. Академик решил доказать, что одомашнивание является одной из форм протекания эволюционного процесса.

В ходе эксперимента Дмитрий Беляев отбирал среди лис тех особей, которые были наиболее терпимы к человеку, и скрещивал их между собой. Результатом эксперимента стала популяция одомашненных серебристо-чёрных лисиц. Сейчас они содержатся на звероферме ИЦиГ. Стоит отметить, что академик Беляев возглавлял ИЦиГ с 1959 по 1985 годы.

Про эксперимент Беляева написано множество статей в научных журналах и прессе. Работа Ли Дугаткина и Людмилы Трут How to tame a fox стала первой книгой, посвящённой непосредственно эксперименту.

Доктор биологических Людмила Трут является главным научным сотрудником лаборатории эволюционной генетики ИЦиГ СО РАН. Кроме того, она — одна из главных соратниц Дмитрия Беляева в его экспериментах с лисицами. Ли Дугаткин — известный американский исследователь и писатель, автор ряда научно-популярных книг, таких как «Эмоциональная жизнь животных», «Уравнение альтруизма».

Над книгой авторы работали в течение нескольких лет. Она является научно-популярной, а значит, адресована широкому кругу читателей.

Напомним, что в марте 2015 года новосибирский Институт цитологии и генетики сообщил, что объявление о продаже ручных лис, размещённое на Avito частным лицом, — мошенническое, так как институт продаёт таких животных только через дочернее предприятие.