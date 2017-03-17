 

Новосибирские учёные изучат депрессию от потери смартфона и «лайков»

 17 марта, 19:51
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Новосибирские учёные изучат депрессию от потери смартфона и «лайков»
Фото с сайта www.hi-tech.mail.ru

Новосибирские женщины впадают в депрессию в два раза чаще мужчин, выяснили нейромедики СО РАН. Учёные создадут нейромедцентр на базе НГУ для исследований новых форм депрессии — страха потерять смартфон, доступ в интернет и остаться без «лайков», узнал 17марта корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Академик СО РАН обнаружил, что новосибирские женщины в два раза чаще страдают депрессией. По данным минздрава Новосибирской области за 2016 год было зарегистрировано более 4 000 невротических расстройств и 1700 аффективных. Половина таких расстройств пришлась на женскую долю.

По данным исследования 2013 года в России распространённость депрессии составляет около 6%, однако это основано на данных врачебной диагностики. Специалисты НИИ физиологии и фундаментальной медицины СО РАН уверены, что заболеваемость депрессией не ниже 25%, на уровне многих стран. Учёные утверждают, что в России регистрируют только тяжёлые формы расстройства и здесь не принято обращаться к врачу.
На основании утверждений экспертов СО РАН более 47 тысяч новосибирских женщин могут страдать от депрессии.

«У женщины и мужчины по-разному устроен головной мозг. По данным нейропсихиатрии у мужчин чаще встречаются нарушения когнитивной сферы — например, шизофрения. А вот женщины чаще имеют аффективные психические расстройства, связанные со сбоями в эмоциональной сфере», — считает директор института НИИ физиологии и фундаментальной медицины, академик РАН Любомир Афтанас.

Учёный рассказал о распространении новых форм расстройств, связанных с формированием депрессии. В их числе FOMO (Fear of missing out), когда человек живет в виртуальном пространстве интернета, ещё глубже погружаясь в депрессию. Одним из проявлений является Phubbing (phone + snubbing), когда человек отвлекается на смартфон в любой ситуации, будучи за рулем или посреди беседы. Депрессию усугубляет Facebook-Self, создание в соцсетях лучшей копии себя и сильная фрустрация от осознания свое несоответствия реальности, в результате чего человек обесценивает свою жизнь.

Нейропсихологи планируют создать нейромедцентр на Новосибирского госуниверситета, который будет сотрудничать с НИИ физиологии и фундаментальной медицины СО РАМН, Международным томографическим центром СО РАН, к проекту подключился ФИЦ Институт цитологии и генетики. Специалисты планируют проводить национальные исследования депрессии и тревожных расстройств, где основную часть займет стимуляция мозга при депрессии. Вторым направлением работы станет изучение нейродегенеративных заболеваний, например болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Напомним, что новосибирские учёные нашли европейский ген депрессии у жителей портового города Роттердам в Голландии. По словам генетиков вклад генотипа в развитие депрессии примерно такой же, как и у шизофрении. Однако для депрессии до сих пор не было надёжно установлено ни одного гена.

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