Новосибирский Яндекс научит создавать нейропоэтов на примере робота Егора Летова

Новосибирский госуниверситет, компании Яндекс и Jet Brains открыли центр бесплатного образования в области анализа данным и написания программ. Создатели робота с талантом Егора Летова и альбома «Нейронная оборона» расскажут, как программировать искусство, узнал 17 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы НГУ.

Новосибирские программисты открыли бесплатные курсы компьютерного образования в Computer Science Center. Компании Яндекс и Jet Brains создали центр на базе филиала Школы анализа данных при НГУ.

Центр дополнительного образования начнёт бесплатные занятия в сентябре 2017 года. В программе очные двухгодичные курсы по дисциплинам: анализ данных и разработка программ, студентов будут обучать алгоритмам данных, программированию на популярных языках. Каждые полгода ученики центра должны решать инженерные и исследовательские задачи, а затем защищать свои проекты. Набор студентов продлится до 16 апреля, для этого нужно подать заявку.

Создатели музыкального альбома «Нейронная оборона» покажут, как совместить знания в областях программирования и искусства. В июне 2016 года сотрудники «Яндекса» Алексей Тихонов и Иван Ямщиков разработали алгоритм, который написал альбом песен в стиле Егора Летова.

Для этого нейросеть научили писать тексты на основе русской поэзии, а затем познакомили с творчеством «Гражданской обороны» и других проектов. Альбом «404» с песнями «Собачье поле», «Картонный бутерброд» и другими доступен на «Яндекс.Музыке».

Открытая лекция создателей «нейропоэта» пройдёт на Дне открытых дверей в НГУ 31 марта.

Напомним, что новосибирский филолог назвала Яндекс корпорацией славянофилов в декабре 2016 года. Преподаватель НГУ обвинила аналитиков Яндекса в необъективности, пуризме и любви к словарю Владимира Даля. «Почему это современному образованному человеку по какому-то поводу не пристало ссылаться на словарь Даля, зная о том, что он из себя представляет? Мир не ограничен лексикографическими правилами», — признались Сиб.фм в ответ аналитики Яндекса.