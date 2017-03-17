 

Новосибирский Яндекс научит создавать нейропоэтов на примере робота Егора Летова

 17 марта, 12:01
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирский Яндекс научит создавать нейропоэтов на примере робота Егора Летова
Фото пресс-службы кинотеатра «победа» из архива Сиб.фм

Новосибирский госуниверситет, компании Яндекс и Jet Brains открыли центр бесплатного образования в области анализа данным и написания программ. Создатели робота с талантом Егора Летова и альбома «Нейронная оборона» расскажут, как программировать искусство, узнал 17 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы НГУ.

Новосибирские программисты открыли бесплатные курсы компьютерного образования в Computer Science Center. Компании Яндекс и Jet Brains создали центр на базе филиала Школы анализа данных при НГУ.

Центр дополнительного образования начнёт бесплатные занятия в сентябре 2017 года. В программе очные двухгодичные курсы по дисциплинам: анализ данных и разработка программ, студентов будут обучать алгоритмам данных, программированию на популярных языках. Каждые полгода ученики центра должны решать инженерные и исследовательские задачи, а затем защищать свои проекты. Набор студентов продлится до 16 апреля, для этого нужно подать заявку.

Создатели музыкального альбома «Нейронная оборона» покажут, как совместить знания в областях программирования и искусства. В июне 2016 года сотрудники «Яндекса» Алексей Тихонов и Иван Ямщиков разработали алгоритм, который написал альбом песен в стиле Егора Летова.

Для этого нейросеть научили писать тексты на основе русской поэзии, а затем познакомили с творчеством «Гражданской обороны» и других проектов. Альбом «404» с песнями «Собачье поле», «Картонный бутерброд» и другими доступен на «Яндекс.Музыке».

Открытая лекция создателей «нейропоэта» пройдёт на Дне открытых дверей в НГУ 31 марта.

Напомним, что новосибирский филолог назвала Яндекс корпорацией славянофилов в декабре 2016 года. Преподаватель НГУ обвинила аналитиков Яндекса в необъективности, пуризме и любви к словарю Владимира Даля. «Почему это современному образованному человеку по какому-то поводу не пристало ссылаться на словарь Даля, зная о том, что он из себя представляет? Мир не ограничен лексикографическими правилами», — признались Сиб.фм в ответ аналитики Яндекса.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 13 марта, 10:24 • интервью

Культура человека защищает, её отсутствие — разрушает

В кинокафе «Победы» художник Владимир Мартынов рассказал о возможностях цифрового пространства, особенностях современных инсталляций, культурном диалоге в Новосибирске.
 1 марта, 15:00 • статья

Успех городов: массовые мероприятия, которые вдохновляют

Какие городские фестивали появились в последние годы, чему посвящены и кто их делает. Новый текст проекта «Городской конструктор», в партнерстве с Институтом «Стрелка».
 28 февраля, 14:28 • интервью

Ещё три стартапа: онлайн-образование, собаки, фастфуд

Как запустить платформу онлайн-образования? Зачем организовывать путешествия на собачьих упряжках по Сибири на месяц с лишним? Что такое модное мясо пастрами и почему оно продается в контейнере? Корреспондент Сиб.фм поговорил с авторами трех долгораскручивающихся проектов.
самое популярное
 14 марта, 11:55 • интервью

Я пробовала сало — не хочу повторять

В Англии гречку, оказывается, можно купить только в дорогих супермаркетах или попробовать в эко-ресторанах. Корреспондент Сиб.фм поговорил со студенткой Кембриджа Анной Снодграсс, приехавшей в Новосибирск изучать русский язык.
 8 марта, 21:16 • новость

Людей эвакуировали из новосибирского гипермаркета «Лента»

Продавцы и покупатели были эвакуированы из новосибирского гипермаркета «Лента» из-за сработавшей пожарной сигнализации.
 11 марта, 20:37 • новость

Молодая женщина разбилась на снегоходе под Новосибирском

Женщина, катавшаяся на снегоходе по берегу Новосибирского водохранилища, упала с высоты 10-15 метров и погибла.
 8 марта, 17:28 • новость

Американка рассказала про 15-летний плен в таёжном монастыре под Красноярском

Гражданка США российского происхождения рассказала о 15 годах, проведённых ею не по своей воле в одном из староверческих монастырей в тайге Красноярского края.
 16 марта, 17:44 • новость

«Маша и медведь» новосибирского продюсера стало пятым видео YouTube по популярности

Бывший участник новосибирского КВН НГУ Дмитрий Ловейко с художником-автором Олегом Кузовковым создали мультсериал «Маша и Медведь» — через пять лет серия «Маша плюс каша» набрала более 2 млрд просмотров на YouTube.
 10 марта, 09:00 • новость

Новосибирские археологи нашли следы древних евреев на Алтае

Новосибирская делегация археологов предположила миграцию людей с территории современного Израиля на Алтай и в Киргизию на заре Каменного века. Учёные доказали идентичность каменных орудий времён палеолита и технологии их изготовления.
присоединяйтесь!
    