Прокуратура объявила омские автобусы неэкологичными

Омский Роспотребнадзор выявил опасные выбросы бензопирена, выхлопов и пыли в городском воздухе и загрязнение сточных вод выше нормы, узнал 17 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Омской области.

Шинный, железобетонный, рыбный и молочный заводы в Омске не прошли проверку на экологичность. Проверки прокуратуры Омской области и Роспотребнадзора в регионе выявили более десятка нарушений.

Омский шинный завод обвинили в превышении допустимых выбросов бензопирена в 45 раз. По данным проверки, ПАО «Омскшина» устранило нарушения и получило перерасчёт платы за загрязнение атмосферы.

Грузовики и автобусы Омска неэкологичны, согласно выводам проверки. «Грузовое автотранспортное предприятие № 6» и муниципальное «Пассажирское предприятие № 4» не реагируют на рекомендации экологов во время накопления выбросов в атмосфере и не стараются снизить выхлопы, утверждают в ведомстве.

Штрафы и санкции вынудили десятки предприятий, в том числе ООО «ЗСЖБ № 5 Треста Железобетон», «Калачинский молзавод» и «Крутинский рыбзавод» установить санитарно-защитные зоны вокруг собственных предприятий. Виновных в нарушении санитарных требований оштрафовали по статье 6.3 КоАП РФ.

Некоторые предприятия использовали нерабочие газопылеочистные фильтры, что повлекло иски о принуждении к соблюдению проектных требований к газопылеулавливающим установкам.

Проверяющие оштрафовали «ОмскВодоканал» и танковый завод «Омсктрансмаш» за превышение состава загрязняющих веществ в сточных водах по статье 8.33 КоАП РФ. Максимальный штраф по этой статье составляет 15 тысяч рублей.

Напомним, что жители Омска жаловались на неприятный запах с вечера 14 марта, однако проведённые проверки не выявили источник запаха и превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Ранее специалисты установили, что причиной запаха является одорант этилмеркаптан (этантиол), который используется для добавления в природный газ с целью определения утечек. Сотрудники Следственного комитета Омской области возбудили уголовное дело из-за превышения предельно допустимой концентрации этантиола в 400 раз.