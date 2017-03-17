 

Ревнивый норильчанин напал с ножом на возлюбленную у мусорных баков

 17 марта, 13:18
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Ревнивый норильчанин напал с ножом на возлюбленную у мусорных баков
Фото с сайта kirov-portal.ru

Житель Норильска напал с ножом на свою бывшую возлюбленную посреди улицы, подкараулив её за мусорными баками у торгового центра, узнал корреспондент Сиб.фм 17 марта из сообщения регионального управления СКР по Красноярскому краю.

По предварительным данным следствия, пострадавшая в результате нападения 33-летняя местная жительница ранее непродолжительное время проживала с 34-летним мужчиной. После того как они расстались, мужчина очень переживал и пытался вернуть возлюбленную. 16 марта утром он решил напасть на неё с ножом.

«Мужчина подкараулил её возле торгового центра „Арена“, спрятавшись за мусорными баками. Когда девушка проходила мимо, он набросился на неё и нанёс пять ножевых ранений. На помощь пострадавшей подбежал сотрудник торгового центра, он сумел обезоружить нападавшего. Девушка находится в больнице в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении СКР.

В этот же день нападавший был допрошен, он пояснил, что мотивом преступления является ревность. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Напомним, в середине февраля новосибирские следователи обвинили 51-летнего мужчину в убийстве бывшей любовницы — в День всех влюблённых та сообщила о предстоящем разрыве отношений, и бывший возлюбленный решил отомстить. Дождавшись, когда женщина утром выйдет из дома, чтобы вынести мусор, мужчина, карауливший у подъезда, дважды выстрелил в неё. От полученных ран женщина скончалась.

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