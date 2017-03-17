Сибирские поэты будут читать стихи 24 часа нон-стоп

В Новосибирске организовали Всесибирский круглосуточный поэтический мартафон, который пройдёт 21 марта. Поэты из разных городов Сибири прочитают свои произведения в режиме нон-стоп в течение суток, узнал 17 марта корреспондент Сиб.фм у одного из организаторов мероприятия, сотрудника редакции журнала «Сибирские огни» Дмитрия Рябова.

21 марта, в Международный день поэзии, в Новосибирске пройдёт Всесибирский круглосуточный поэтический мартафон «Не спи, поэт!» Он позволит зрителям получить максимальное представление о современной сибирской поэзии за 24 часа, потому что авторы прочтут свои произведения в режиме нон-стоп. Онлайн-трансляция будет доступна на этих ресурсах: www.sibogni.ru или www.infomania.ru.

«В 2017 году исполняется 18 лет, как празднуется Международный день поэзии. Это своего рода совершеннолетие. Уже можно отмечать по-взрослому: не на час-два собраться с лимонадом, а по-хорошему — круглосуточно, что называется, фестивалить. Ведь поэзия — вещь безалаберная и лихая», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Дмитрий Рябов.

Организаторы мероприятия — Новосибирская областная юношеская библиотека, товарищество сибирских драматургов «ДрамСиб», компания «Тракт» и журнал «Сибирские огни», которому исполняется 95 лет.



«К тому же именно 21 марта 1922 года вышел первый номер журнала „Сибирские огни“. Это сейчас ему 95, а создавали его молодые люди, которым было около 30 лет. Журнал всегда отличался самостоятельной политикой. Например, единственный журнал в России, который позволил себе положительно высказаться о расстрелянном в 1921 году Николае Гумилёве, — это „Сибирские огни“: „Его смерть и для революционной России остаётся глубокой трагедией“. В Сибири всегда было собственное мнение, отличное от центра. Хочется, чтобы журнал и дальше был молодым», — добавил Дмитрий Рябов.

География поэтического мартафона обширна: Новосибирск, Омск, Томск, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Барнаул, Красноярск, Улан-Удэ, Абакан, Минусинск, Братск и Иркутск. Связь с иногородними поэтами будет осуществляться через Skype.

Напомним, что в декабре 2016 года в Новосибирске прошёл чемпионат «Скорофильм», участники которого должны были снять короткометражный фильм за 120 часов.