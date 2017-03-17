Снежная лавина в Туве погребла под собой более 400 овец и коров

Сход лавины произошёл в Туве в местечке Узуг-Кыры Бай-Тайгинского района, под снежной массой оказались около 400 овец и 20 коров, узнал корреспондент Сиб.фм 17 марта из сообщения пресс-службы правительства республики.

Объём сошедшей снежной массы составил 180 кубических метров. По оперативной сводке республиканского управления МЧС, сход лавины произошёл вдали от населённых пунктов, поэтому люди в результате происшествия не пострадали. Дороги и перевалы на территории Бай-Тайгинского района остались открыты для проезда. В поток снежной массы попал скот, который находился на выпасе в восьми километрах от чабанской стоянки. На помощь чабанам направлены спасатели.

Как написал на своей странице в социальной сети Facebook глава Тувы Шолбан Кара-оол, синоптики и спасатели заранее сообщали об опасности схода лавин в Бай-Тайгинском районе.

«Об угрозе схода снежной лавины в горах Бай-Тайги и Монгун-Тайги службы предупреждают постоянно. Тем более снега в этом году выпало аномально много. Местным властям следует прислушиваться к оперативным данным и принимать меры, чтобы охотники и чабаны со своим скотом не попадали в беду. Всех призываю к бдительности. Вспомните, в 2013 году в Монгун-Тайге погибли подростки под снегом, которые ходили в поход», — напомнил Кара-оол.

По данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, риск схода снежных лавин в горных районах Западного, Восточного Саян и Кузнецкого Алатау сохраняется. В целях безопасности в республиканское управление МЧС обращается к туристическим группам с просьбой не выходить на горнолыжные и альпинистские маршруты на указанных участках. В настоящее время на территории республики нет туристических групп, зарегистрированных в тувинском поисково-спасательном отряде МЧС.

Напомним, 12 марта четверо туристов-фрирайдеров попали под снежную лавину на горе Мамай в Бурятии, один из них — гражданин Франции — погиб, остальные не пострадали.