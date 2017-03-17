Танцовщики вышли за рамки балета на премьере «Пера Гюнта» в Новосибирском оперном театре

В Новосибирском театре оперы и балета представили премьеру спектакля «Пер Гюнт», в котором танцовщики вышли за рамки классического балета, передаёт 17 марта корреспондент Сиб.фм, побывавший на генеральной репетиции спектакля.

17 марта в Новосибирском оперном театре состоится премьера балета «Пер Гюнт», который поставлен на всемирно известную музыку Эдварда Грига к драматической поэме Генрика Ибсена. Один из ведущих европейских хореографов Эдвард Клюг выступил постановщиком балета.

«Это контемпорари — современная европейская хореография, на стыке танца и драматического театра. Иными словами, балет „Пер Гюнт“ — то, что сейчас в тренде мировой современной хореографии, — пояснил руководитель балетной труппы НОВАТа Денис Матвиенко. — У нас очень профессиональная труппа. И в плане пластики и движений проблем не было. Единственное — пришлось поработать над синхронностью и естественностью. Мы, классические танцовщики, привыкли к жёстким рамкам в классическом балете. Здесь же ни рамок, ни границ нет».

Сюжет спектакля основан на метаниях героя, который в попытках найти себя путешествует на грани фантастики и реальности. Эдвард Клюг представил своё видение истории, изложенной в поэме Ибсена. Признавая пороки и слабости главного героя, Клюг отправляет Пера Гюнта в путешествие через реальные и фантастические миры.

Герой драмы Ибсена ищет себя и своё предназначение в царстве снов и полумистической яви. Мир вокруг него стремительно меняется. Клюг уверен, что непростая история скандинавского фольклорного героя близка и современному человеку. Эдвард Клюг рассказывает о нём современным балетным языком, балансируя на грани театра абсурда и сюрреализма.

«Для меня было очень важно принести новый путь в этой истории, — подчеркнул Эдвард Клюг. — Конечно, я пришёл из классического балета, который я очень уважаю. А Денис Матвиенко — один из лучших танцоров в мире, выросший в классическом балете. В данном случае мне было важно сохранить авторство Ибсена и при этом добавить свежее дыхание. Танцевальная труппа Матвиенко — профессионалы своего дела. Я рад с ними работать».

Глубокая, наполненная северной романтикой сюита Эдварда Грига «Пер Гюнт» стала проводником главного героя балета в таинственный мир. Постановщик дополнил её фрагментами других произведений Грига. Клюг отметил, что эта музыка — важнейший компонент постановки, а стремление к естественности отображено в лаконичной сценографии и в нарочито простых костюмах. Музыкальным руководителем и дирижёром балета «Пер Гюнт» выступил Карен Дургарян. Вместе с ним принял участие в работе над спекталем дирижёр Евгений Волынский.

Эдвард Клюг и Денис Матвиенко

«Этот спектакль сложен тем, что он выматывает, все эмоции — наружу, — поделился Денис Матвиенко. — Потому что мы не играем на сцене, мы живём. Этот балет отличается от остальных балетов тем, что здесь нет специальных жестов, всё естественно: и „водку пили“, и дрались. Мы не на зрителя работаем. Для артиста есть возможность прожить жизнь другого человека. В общем-то, чем-то она перекликается и с моей жизнью: постоянно пребывая в путешествиях и в поисках, иногда не замечаешь важного, что действительно есть рядом».

Напомним, что в ноябре 2015 года новосибирский оперный театр посвятил премьеру балета «Пламя Парижа» памяти жертв терактов в Париже и на борту российского авиалайнера Airbus A321.