Томский автор «Волка-Забиваки» нарисовала символ для мирового первенства

Студентка Томского госуниверситета придумала талисман для мирового первенства по плаванию в ластах в регионе. Она отказалась рисовать бобра из-за неприятных ассоциаций, узнал 17 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТГУ.

Автор символа чемпионата мира по футболу FIFA-2018 Екатерина Бочарова создала новый образ для мирового первенства по плаванию в ластах. Жюри выбрало выдру в качестве талисмана из представленных тюленей, пингвинов, морских котиков, бобров и крякв.

«По условиям конкурса нужно было выбрать животное-символ Томской области. Я выбирала между милыми выдрой и бобром. Но бобр, честно, показался мне слишком толстым», — поделилась студентка Института искусств и культуры ТГУ Екатерина Бочарова.

Выдра Томик станет официальным талисманом первенства мира по плаванию в ластах среди юниоров в Томске с 31 июля по 6 августа. Автор символа получила годовой абонемент в бассейн и аккредитацию на первенство мира под эгидой Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS).

Ранее начинающий дизайнер прославилась как автор эскиза «Волка-Забиваки» для главного спортивного события России в 2018 году. Екатерина Бочарова вдохновилась своей собакой Тайсоном породы русский той-терьер. Корреспонденту Сиб.фм девушка призналась, что не принимает отстрел волков в Томской области и безразличие людей, которые выгоняют своих собак на улицу.

«Я не ем мясо, а насчёт собак и волков считаю, что люди сами в этом виноваты... У волков отбирают места их обитания, а потом убивают „из за того, что они нападают“. Другие ради своей прихоти заводят собак и, не справившись с грузом ответственности, выбрасывают, как мусор», — высказалась в октябре 2016 года дизайнер из ТГУ Екатерина Бочарова.

Напомним, что томские «акварельные коты» принесли мировое признание выпускнице Института искусств и культуры ТГУ Анастасии Ерёменко. Серию открыток с милыми персонажами оценили коллекционеры открыток по всему миру. Иллюстратор планирует сделать из котов популярный символ, наладив выпуск брендированных футболок и кружек.