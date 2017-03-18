Неизвестный газ вызвал удушье работников офиса в Новосибирске

Сообщение поступило с Красного проспекта, 99. Фото с сайта www.n1.ru

Новосибирские спасатели не нашли газа после сообщения о панике в одном из офисов. Очевидцев напугало удушающее вещество из вентиляции, выяснил 18 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения МАСС «ВКонтакте».

Работники одного из офисов спешно покинули здание после удушающего запаха. Сообщение поступило в муниципальную аварийно-спасательную службу Новосибирска 17 марта в 18:00.

Очевидцы сообщили о поступившем удушающем веществе из вентиляции. Всего 15 человек спешно покинули офис, оставив верхнюю одежду. Сотрудники МАСС и полицейские проветрили помещение и вынесли одежду людям.

«При помощи газоанализатора вредных веществ в воздухе после проветривания не установлено», — обнаружили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Напомним, людей эвакуировали из новосибирского гипермаркета «Лента» 8 марта. Очевидцы сообщили, что сработала пожарная сигнализация.