Жительницы Новосибирска пройдут бесплатное обследование по выявлению рака груди

Новосибирск примет участие во всероссийской акции по выявлению рака молочной железы «Розовая ленточка в твоём городе», которая пройдет с 20 по 23 марта включительно, узнал корреспондент Сиб.фм 18 марта из сообщения организаторов акции.

Врачи-маммологи из петербургского НИИ онкологии имени Петрова проведут бесплатные консультации и обследования участниц акции, включая маммографическое исследование. Кабинеты с розовой ленточкой заработают на базе четырёх медицинских учреждений: городской поликлиники № 16, городской клинической больницы № 19, клинической консультативно-диагностической поликлиники № 27, а также в городской поликлинике № 29.

В рамках акции «Розовая ленточка» в Новосибирске пройдут мастер-классы для врачей первичного звена и областная научно-практическая конференция «Раннее выявление рака молочной железы». Впервые на лекции пригласят и студентов новосибирских вузов, отметили организаторы.

Первый «Месяц борьбы с раком молочной железы» прошёл в 1985 году. Организаторы распространяли информацию об этом заболевании и собирали средства для проведения мероприятий по предотвращению, диагностированию, лечению и реабилитации. «Организация борьбы с раком молочной железы имени Сьюзан Г. Комен» впервые использовала розовые ленты, которые после «Пробега за исцеление» в 1990 году раздавали участницам, победившим рак.

Напомним, в феврале 2016 года Новосибирскстат зафиксировал, что жители Новосибирской области стали чаще умирать от рака.