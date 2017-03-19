 

Бывший вице-губернатор Севастополя Алексей Еремеев стал заместителем полпреда по Сибири

 19 марта, 12:06
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Бывший вице-губернатор Севастополя Алексей Еремеев стал заместителем полпреда по Сибири
Фото с сайта reklama-sev.com

Распоряжением Администрации Президента РФ бывший вице-губернатор Севастополя Алексей Еремеев назначен заместителем полпреда по Сибирскому федеральному округу Сергея Меняйло, узнал корреспондент Сиб.фм 19 марта из сообщения Сибирского окружного информационного центра.

Новый заместитель полпреда будет курировать вопросы обеспечения взаимодействия полномочного представителя с федеральными органами государственной власти, а также информационно-аналитическое и организационное обеспечения деятельности полномочного представителя в Москве, говорится в сообщении.

Ранее Алексей Еремеев был заместителем губернатора Севастополя Сергея Меняйло и ходатайствовал об отставке после его ухода с этого поста. В мае 2014 года Алексей Еремеев занял должность заместителя и. о. губернатора, заместителя председателя правительства Севастополя — директора департамента экономической политики и финансов. 28 января 2015 года назначен первым заместителем губернатора Севастополя. 1 августа 2016 года губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отправил Алексея Еремеева в отставку.

Владимир Путин назначил Сергея Меняйло исполняющим обязанности губернатора Севастополя 14 апреля 2014 года. 9 октября 2014 года заксобрание региона избрало Сергея Меняйло губернатором Севастополя, этот пост он занимал до 28 июля 2016 года.

До нового назначения у Сергея Меняйло было четыре заместителя: Любовь Бурда, Александр Бутин, Вадим Головко, Сергей Черданцев.

Ранее на должность председателя исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» был назначен другой чиновник, связанный с Крымом, — Андрей Жуков, который работал заместителем министра РФ по делам Крыма, курировал вопросы ЖКХ, транспорта и энергетики.

Напомним, что в сентябре 2016 года Андрей Филичев покинул пост заместителя полпреда президента в Сибири, а его должность занял бывший федеральный инспектор по Новосибирской области Сергей Головко.

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