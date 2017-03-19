 

Льдина с балкона разбила голову женщине в Новосибирске

 19 марта, 21:18
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Льдина с балкона разбила голову женщине в Новосибирске
Фото с сайта bizneskirov.ru

В Железнодорожном районе Новосибирска льдина с балкона упала на голову прохожей, женщина госпитализирована, сообщил в редакцию Сиб.фм 19 марта очевидец произошедшего.

Несчастный случай произошёл во дворе дома по улице Урицкого, его жертвой стала пожилая женщина. Пострадавшая пожаловалась на боли в голове и левой руке.

Приехавшая по вызову машина скорой помощи увезла женщину в больницу. В оперативном отделе скорой помощи корреспонденту Сиб.фм уточнили, что пострадавшую доставили в Новосибирскую городскую клиническую больницу № 1.

Напомним, что 14 марта 2015 года погибла 20-летняя жительница Октябрьского района Новосибирска. На девушку упал лёд с крыши, когда она утром выгуливала собаку.

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