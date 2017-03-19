Неизвестный бросил в Навального яйца на митинге против роста тарифов ЖКХ в Новосибирске

Несколько тысяч жителей Новосибирска пришли на митинг против роста тарифов ЖКХ, узнал корреспондент Сиб.фм 19 марта из сообщения агентства «Интерфакс».

В митинге на площади Ленина приняло участие более 2,5 тысяч человек. Представитель мэрии предупредил организаторов о том, что реальное число участников не соответствует заявленной — 1,5 тысячи человек.

В ходе акции неизвестный кинул несколько яиц в оппозиционного политика Алексея Навального, присутствовавшего на митинге. Мужчину задержала полиция.

Организаторы приглашали на митинг официальных лиц: полпреда по Сибири Сергея Меняйло, губернатора региона Владимира Городецкого и мэра Новосибирска Анатолия Локтя, но они не пришли.

19 марта горожане провели пятый митинг с тех пор, как губернатор Городецкий подписал постановление о повышении тарифов с 1 июня 2017 года в среднем на 15%. Участники заявили, что власти и ресурсоснабжающие организации до сих пор не представили экономических обоснований для роста тарифов.

Напомним, что 28 февраля в Новосибирске прошла научно-практическая конференция «ЖКХ, энергосистема и конкурентоспособность регионов». На ней общественники, чиновники и энергетики в ходе четырёхчасового обсуждения не смогли прийти к соглашению по поводу роста тарифов.

7 июня 2015 года неизвестные в масках уже закидывали Алексея Навального яйцами перед его встречей с журналистами. Политик к происшествию отнёсся иронически.