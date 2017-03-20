 

Новосибирский бар провёл инклюзивный завтрак от повара с синдромом Дауна

 20 марта, 18:23
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Новосибирский бар провёл инклюзивный завтрак от повара с синдромом Дауна
Фото Оксаны Козыревой предоставлены In Mar Relations

Французский шеф похвалил завтрак от новосибирского повара с синдромом Дауна, вместе с организаторами повар Павел заработал более 30 тысяч рублей на благотворительность, узнал 20 марта корреспондент Сиб.фм от основателя бара Pardon my French Франсуа Фурнье.

Новосибирский повар с лишней хромосомой стал звездой воскресного завтрака во французском винном баре. Кулинар Павел Есипов с инвалидностью из-за синдрома Дауна накормил около 40 человек овсяной кашей собственного приготовления.

«Паша — очень ответственный повар, он на 90 % сделал всё сам. Он терпеливо учится и просит повторить, если не умеет. Пришли больше 40 человек, у нас был аншлаг — мне показалось, что Паша был немного смущён, но очень рад. Во Франции я не помню ничего подобного», — рассказал шеф-повар Pardon my French Франсуа Фурнье.

Герой благотворительного проекта «Это завтрак!» Павел Есипов сумел собрать более 30 тысяч рублей при цене завтрака в 500/1000 рублей. Приготовление овсяной каши заняло полчаса, в течение которых ведущий Артём Находкин рассказал, как изменить стереотипы о людях с синдромом Дауна.

Кулинарное ток-шоу организовали мама Паши, руководитель общественной организации «Даун Синдром» Татьяна Есипова и управляющий партнёр In Mar Relations Марина Харитонова.

Напомним,что телеканал «Россия» пригласил иркутских танцоров с ДЦП на шоу «Танцуют все!». Ранее хореографы отправили видеосъёмки постановок и получили звание лауреатов первой степени на конкурсе Inclusive dance. Жюри конкурса для танцоров с инвалидностью также присудило победу в номинации «Открытие года».

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