 

Цель запрета на куплю-продажу с рук старых авто — передел рынка — новосибирский эксперт

 20 марта, 19:23
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Цель запрета на куплю-продажу с рук старых авто &mdash; передел рынка &mdash; новосибирский эксперт
Фото с сайта auto.drom.ru

Эксперты ассоциации «Автомобильные дороги России» внесли в Минпромторг РФ предложение запретить куплю-продажу с рук подержанных автомобилей без проведения техосмотра, это предложение является попыткой захвата вторичного рынка автомашин, рассказал корреспонденту Сиб.фм 20 марта координатор Новосибирской «Авто-Мото Ассоциации» Владимир Кириллов.

Специалисты ассоциации «Автомобильные дороги России» мотивируют своё предложение повышением безопасности на дорогах — обязательный техосмотр заставит владельцев проводить более качественную предпродажную подготовку, сообщил автосайт pokatim.ru.

Владимир Кириллов считает это лоббированием интересов части участников рынка ради передела вторичного авторынка. «Они могут опираться на коррупционные отношения с федеральными органами МВД. Слишком по-рейдерски это выглядит», — отметил собеседник Сиб.фм. Подобные инициативы появляются с 2015 года, эксперт не исключает, что какую-то долю рынка инициаторам запрета удастся получить с помощью введения, например, системы добровольной сертификации автовладельцев, для того чтобы каждый мог отследить историю автомобиля.

«Это предложение отражает переформатирование бизнеса, попытку одних игроков сделать ставку на вторичный рынок, который растёт, в том числе, в Сибирском федеральном округе, — считает Владимир Кириллов. — Я эту идею передела рынка не поддерживаю, из этого ничего хорошего обычно не выходит».

Напомним, что 15 апреля 2016 года в Новосибирске открылся офис крупнейшего в России онлайн-аукциона по продаже подержанных машин.

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