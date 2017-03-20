Депутаты заксобрания зададут новосибирскому губернатору три вопроса о четвёртом мосте

Депутаты заксобрания Новосибирской области недовольны параметрами концессионного соглашения по строительству четвёртого новосибирского моста через Обь и хотят получить ответы от губернатора Владимира Городецкого, рассказал корреспонденту Сиб.фм 20 марта заместитель председателя областного парламента Владимир Карпов.

Концессионное соглашение по строительству четвёртого моста через Обь в Новосибирске предусматривает гарантированный доход концессионера в размере 91 млрд рублей в течение 25 лет. После запроса депутатов правительство региона снизило цифру до 49 миллиардов.

Член комиссии заксобрания по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Владимир Карпов рассказал, что комиссия планирует обратиться к губернатору Владимиру Городецкому с тремя основными вопросами.

Первый вопрос касается изменений, которые внесены созданным для реализации проекта АО «Центральный мост». Эти изменения, по словам собеседника Сиб.фм, не предусмотрены нормативно-правовыми документам, которыми должны руководствоваться сотрудники компании.

Второй вопрос о профессионализме в прогнозировании, на котором основывается концессионное соглашение. «Как могут его параметры сокращаться почти вдвое — более чем на 40 миллиардов? — недоумевает Владимир Карпов. — Здесь возникает вопрос о состоятельности тех структур правительства, которые занимаются прогнозами, которые кладутся в основу таких громадных по значению проектов».

Он напомнил, что региональная Контрольно-счётная палата (КСП) также выявила в проекте моста завышение расходов на 100 млн рублей.

Третий вопрос касается взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти Новосибирской области. Помимо проекта моста, заметил Владимир Карпов, есть проекты по мусоросортировочными комплексами, по поликлиникам, поэтому встаёт вопрос участия депутатов на ранних стадиях обсуждения проектов.

«Пока получается так, что КСП неправильно оценивает, депутаты неправильно оценивают, а министры правительства, которые отвечают за эти проекты — они правы. Если правительство у нас всегда право, тогда законодательному собранию нужно определяться, как работать со всегда правым правительством. Нас не устраивает эта всегдашняя правота... мы же не забыли, что при прошлом губернаторе Василии Алексеевиче Юрченко тоже всегда правы были — чем это закончилось?», — заключил депутат.

Напомним, что 18 марта 2016 года тогдашний министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов сообщил, что стоимость четвёртого моста через Обь с 25 млрд рублей увеличивается до 30-31 миллиарда.