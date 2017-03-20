 

Грачи прилетели в день весеннего равноденствия под Новосибирск

 20 марта, 12:45
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Грачи прилетели в день весеннего равноденствия под Новосибирск
Фото с сайта www.moe-online.ru

Новосибирские орнитологи рассказали о прилёте грачей в день наступления астрономической весны. Птицы поселились в селе Верх-Туле и сменили серых и чёрных ворон, по ночам пугавших жителей города, узнал 20 марта корреспондент Сиб.фм у специалиста Института систематики и экологии животных Алексея Яновского.

Первые грачи вернулись в Новосибирск с наступлением дня весеннего равноденствия. Орнитологи заметили первых птиц в Верх-Туле под Новосибирском и на железнодорожном вокзале в Бердске.

Учёные отметили, что март выдался достаточно зимним и очень снежным, и прилёт «вестников весны» произошёл в привычные сроки. К субботе, 25 марта, грачи переберутся на городские свалки, сменив ворон.

«По всем признакам чёрные и серые вороны покинули Новосибирск и его окрестности. Вместо них прилетели сороки и грачи, которые начали гнездиться. В первые дни они находят пропитание на свалках, например возле Хилокского рынка. В прошлом году март был очень тёплый и грачи прилетели рано», — рассказал Сиб.фм орнитолог Института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Яновский.

Фото Алексея Яновского из архива Сиб.фм

Адепты бёрдвотчинга признаются, что прошедшая зима была интересным временем для наблюдений. Впервые в городе поселились тысячи свиристелей и снегирей, несмотря на отсутствие рябины, признался орнитолог Алексей Яновский. Жители активно фотографируют птиц у кормушек, в том числе дубоносов, щеглов, урагусов, синиц и поползней.

Фото Алёны Мартыновой для Сиб.фм

Биологи отметили массовый прилёт ворон и внезапное появление крупных сов из Красной книги — длиннохвостых неясытей, бородатых неясытей и полярных сов.

Фото Новосибирского центра реабилитации хищных птиц

Напомним, волонтёры спасли сов-инвалидов из бывшего контактного зоопарка в Томске. В Новосибирский центр реабилитации хищных птиц прибыли болотная сова, коршун и канюк. Сейчас все птицы не смогут выжить самостоятельно, но, возможно, канюка после продолжительной реабилитации можно будет вернуть в природу. Орнитологи попросили помощи у добровольцев в группе центра.

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