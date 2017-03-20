Кузбасский педофил-грабитель обманывал детей с помощью удостоверения МВД

Житель города Прокопьевска Кемеровской области по приговору суда проведёт 18,5 лет в колонии особого режима за ряд преступлений, совершённых в отношении трёх девочек школьного возраста, узнал корреспондент Сиб.фм 20 марта из сообщения регионального управления следственного комитета.

Следствием и судом установлено, что в июне 2014 года мужчина совершил на территории города Новокузнецка насильственное преступление сексуального характера в отношении двух девочек в возрасте девяти лет. Преступник вошёл в доверие к детям, показав им поддельное удостоверение полицейского. Через месяц он познакомился в интернете с 13-летней школьницей. Узнав у неё обманным путём домашний адрес, мужчина приехал в гости, заранее уточнив у ребёнка, когда дома не будет взрослых.

«Чтобы вызвать у потерпевшей большее доверие и беспрепятственно попасть в квартиру, обвиняемый представился ей сотрудником полиции и показал похожее удостоверение. Когда девочка впустила мужчину в дом, он несколько раз ударил её по лицу, приставил нож к горлу и потребовал отдать деньги и украшения. Добычей злоумышленника стали золотые изделия и более 94 тысяч рублей», — говорится в сообщении СКР.

Ставшая жертвой ограбления школьница сразу же сообщила о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Благодаря грамотным действиям оперативников подозреваемый вскоре был задержан.

В рамках следствия 47-летний мужчина прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в научном центре психиатрии имени Сербского в Москве. Согласно заключению специалистов он был признан полностью вменяемым. Приговором суда житель Прокопьевска признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», по части 1 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой».

Напомним, в октябре 2016 года в Омской области семилетней девочке удалось отбиться от педофила, когда тот схватил её на улице и потащил в кусты. По подозрению в попытке изнасилования был арестован безработный 39-летний житель Омска, ранее судимый за аналогичное преступление против половой неприкосновенности.