 

Навального облили зелёнкой на открытии предвыборного штаба в Барнауле

 20 марта, 15:25
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Навального облили зелёнкой на открытии предвыборного штаба в Барнауле
Фото Евгения Фельдмана

Оппозиционер Навальный выступил с зелёным лицом на пресс-конференции по открытию предвыборного штаба в Барнауле— неизвестный облил его зелёнкой перед входом в штаб, рассказал корреспонденту Сиб.фм 20 марта руководитель новосибирского предвыборного штаба Навального Сергей Бойко.

20 марта в Барнауле состоялась пресс-конференция Алексея Навального по поводу открытия его предвыборного штаба. По словам Сергея Бойко, перед входом в штаб Алексей Навальный общался со своими сторонниками. В это время к нему подошёл парень, якобы чтобы пожать руку. Молодой человек достал из кармана пульверизатор с зелёнкой, прыснул в лицо Навальному, затем прыгнул в машину и скрылся.

«Алексей промыл глаза, чтоб не жгло, и пошёл проводить пресс-конференцию. Начали без задержек — в 12:00, — пояснил корреспонденту Сиб.фм Сергей Бойко. — Алексей бодр и весел, и настроен на победу в любом случае. Если его хотели остановить зелёнкой, то не вышло. Нет никаких сомнений, что хулиганы хорошо информированы о наших перемещениях. Им было известно время, в которое должна была подъехать машина с Алексеем Навальным».

Напомним, что 18 марта 2017 года на митинге против роста тарифов ЖКХ в Новосибирске неизвестный бросил яйца в Алексея Навального, присутствовавшего на митинге.

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