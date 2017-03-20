Новосибирскому губернатору Городецкому дали месяц на отмену повышения тарифов ЖКХ

В Новосибирске общественники собирают подписи к запросу об отмене повышения тарифов ЖКХ на имя губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, рассказал корреспонденту Сиб.фм 20 марта один из организаторов митинга против роста тарифов Андрей Гладченко.

18 марта на пятый по счёту митинг против повышения коммунальных тарифов в центре Новосибирска собралось более 3 тысяч человек вместо заявленных 1,5 тысячи. Губернатора Владимира Городецкого приглашали выступить публично перед жителями области, но он отказался.

Общественники написали письмо-запрос на имя губернатора, в котором просят отменить постановление о повышении тарифов ЖКХ от 16 декабря 2016 года. На митинге под письмом поставили свои подписи три тысячи человек. По словам Гладченко, в настоящее время собрано более пяти тысяч подписей. В ближайшие два дня общественники принимают подписи всех желающих.

«Мы решили дать губернатору месяц, сыграв в его же игру. У них же там по бюрократии положено отвечать на любые запросы в течение месяца, — пояснил корреспонденту Сиб.фм Андрей Гладченко.

— Если в течение этого срока он не даст удовлетворяющего нас ответа, мы назначим следующий митинг с конкретной повесткой: за отставку губернатора Городецкого.

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Мы сделали подписные листы, где написано, что именно требуем, а на обратной стороне листа — 20-30 подписей. Внушительная пачка таких листов у нас уже накопилась».

Андрей Гладченко сказал, что желающим поставить свою подпись нужно связаться в соцсетях с оргкомитетом митинга: через сообщества в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Они объяснят, где и как можно получить подписной лист. Одно из мест — предвыборный штаб Алексея Навального на улице Ленина, 18.

«Перед митингом мы послали письма-приглашения всем значимым фигурам, имеющим отношение к данной теме: губернатору Владимиру Городецкому, полпреду Сергею Меняйло, всем депутатам Госдумы от Новосибирской области, лидерам политических партий страны, чтобы они могли публично выразить своё мнение на митинге, — добавил Андрей Гладченко. — Реакции были разные, начиная от абсолютного игнора и заканчивая письменными ответами — от губернатора и полпреда.

Городецкий написал нам в ответ, что на митинг не придёт, свою позицию изначально давно публично изложил и от неё не отступается, а делегацию митинга готов принять у себя.

В скором времени мы будем с ним согласовывать дату и время, когда делегация с собранными подписями сможет прийти к нему на приём».

Напомним, что 15 марта 2017 года оппозиционер Алексей Навальный опубликовал на своём канале YouTube видеообращение к жителям Новосибирской области, в котором рассказал о причинах резкого повышения тарифов ЖКХ в регионе, проведя параллели с богатой резиденцией министра правительства России Михаила Абызова.