 

Осуждённый за массовое ДТП развозил сотрудников колонии в Чите

 20 марта, 19:50
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Осуждённый за массовое ДТП развозил сотрудников колонии в Чите
фото с сайта www.75.fsin.su

Читинская прокуратура оштрафовала администрацию исправительной колонии за лишённого прав водителя. Виновный в гибели более двух человек при ДТП водил служебный автобус с сотрудниками колонии, узнал 20 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры по Забайкальскому краю.

Заключённый исправительной колонии № 3 УФСИН в Чите работал водителем служебного автобуса. Мужчина отбывает срок за нарушение ПДД с гибелью двух и более человек, выяснила проверка.

Спецпрокуратура по надзору за соблюдением законов в ИК Забайкальского края выяснила, что суд назначал мужчине пять лет лишения свободы и на три года отобрал водительские права по части 5 статьи 264 УК РФ. Притом администрация колонии допустила его управлять автобусом и развозить сотрудников ИК на работу и обратно.

Водитель-заключённый был арестован на трое суток по решению суда. Сотрудники службы безопасности ДПС ГИБДД при управлении МВД Забайкальского края оштрафовали администрацию исправительной колонии № 3 на 100 тысяч рублей. Решения мирового суда и ведомства не вступили в законную силу.

Новосибирская прокуратура оштрафовала СИЗО за грязный труд заключённых в свинарнике. Администрация изолятора содержала подсобное хозяйство по выращиванию свиней, хряки свиноматки содержались в пыли, паутине и с мухами. Свиней выращивали на убой для питания, в том числе более 1,3 тысячи подозреваемых и обвиняемых, плюс 558 осуждённых.

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