Половину льготных кредитов Минсельхоза РФ для Новосибирской области получат структуры, связанные с министром Абызовым

Минсельхоз РФ одобрил половину всех льготных кредитов, предназначенных для аграриев Новосибирской области, предприятиям, аффилированным с министром по связям с открытым правительством Михаилом Абызовым, узнал корреспондент Сиб.фм 20 марта из сообщения ведомства.

Минсельхоз предоставил Новосибирской области субсидии для льготных кредитов на сумму 128 млн рублей. Половина этих средств — около 65 млн рублей — выделены АО «Кудряшовское» и ООО «Кудряшовский мясокомбинат».

По данным «Агроинвестора», Кудряшовский свинокомплекс входит в холдинг «Копитания» — один из активов Михаила Абызова. На него приходится 20 из 60 одобренных льготных кредитов по Новосибирской области.

Льготные кредиты предназначены для того, чтобы снизить для сельхозтоваропроизводителя ставку по кредиту до 5 %. Федеральный бюджет предоставляет субсидию банку для компенсации 100 % учётной ставки, что сейчас составляет порядка 10 % годовых. Заёмщик платит разницу, но не более 5 % годовых.

Отметим, что 128 млн рублей — это часть из суммы в 227 млн рублей на льготное кредитование, согласованной с федеральным правительством. Все выделенные кредиты краткосрочные — до года (исключение — кредит для ЗАО «Озёрское» — от двух до пяти лет).

Всего в Новосибирской области работает около 600 предприятий агропромышленного комплекса.

Напомним, что 16 марта оппозиционер Алексей Навальный в своём ролике, опубликованном на на YouTube, объяснил причины резкого повышения тарифов ЖКХ в Новосибирской области, проведя параллели с богатой резиденцией Михаила Абызова в Италии.