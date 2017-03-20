Роспотребнадзор объявил места активности клещей в Новосибирской области

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что в Новосибирской области клещи проснутся и станут активными уже в конце марта, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения НГС 20 марта.

По информации Роспотребнадзора, в 2017 году клещевого энцефалита жителям Новосибирской области стоит опасаться уже в конце марта. Ожидается, что больше всего клещи будут активны в Новосибирском, Мошковском, Тогучинском и Ордынском районах области, а также Октябрьском и Заельцовском районах Новосибирска.

«Официально у нас укусов клеща не зарегистрировано, — отметила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова. — Напомним, что в 2015 и 2016 году первые укусы клеща отмечались 30 марта. Пик активности клещей у нас приходится на конец мая — начало июня. Это максимальные показатели по активности клещей, обращениям людей».

Самойлова сказала, что эпидсезон, возможно, начнётся также в конце марта — в зависимости от того, насколько быстро и качественно будут убирать и обрабатывать территорию, а также делали ли жители области прививки от клещевого энцефалита.

По данным Роспотребнадзора, в 2016 году клещи покусали больше 1,5 тысячи человек в Новосибирской области, из их числа клещевым энцефалитом заразились 125 человек. Ежегодно случаи укусов в лесах и парках наблюдаются всё реже, но чаще — в садовых обществах.

«Сегодня стопроцентная защита от клещевого энцефалита — это вакцинация, это управляемая инфекция. А противоклещевой гамма-глобулин, который вводится после укуса клеща, не предотвращает ход заболевания», — сказала главный специалист по инфекционным болезням НСО Лариса Позднякова.

Напомним, что в марте 2016 года учёные нашли в сибирских клещах вирус лихорадки Западного Нила, проявления которого совпадают с симптомами клещевого энцефалита.