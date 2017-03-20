 

Роспотребнадзор объявил места активности клещей в Новосибирской области

 20 марта, 17:58
были упомянуты
подходящие темы
Роспотребнадзор объявил места активности клещей в Новосибирской области
Фото с сайта okeydoc.ru

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что в Новосибирской области клещи проснутся и станут активными уже в конце марта, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения НГС 20 марта.

По информации Роспотребнадзора, в 2017 году клещевого энцефалита жителям Новосибирской области стоит опасаться уже в конце марта. Ожидается, что больше всего клещи будут активны в Новосибирском, Мошковском, Тогучинском и Ордынском районах области, а также Октябрьском и Заельцовском районах Новосибирска.

«Официально у нас укусов клеща не зарегистрировано, — отметила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова. — Напомним, что в 2015 и 2016 году первые укусы клеща отмечались 30 марта. Пик активности клещей у нас приходится на конец мая — начало июня. Это максимальные показатели по активности клещей, обращениям людей».

Самойлова сказала, что эпидсезон, возможно, начнётся также в конце марта — в зависимости от того, насколько быстро и качественно будут убирать и обрабатывать территорию, а также делали ли жители области прививки от клещевого энцефалита.

По данным Роспотребнадзора, в 2016 году клещи покусали больше 1,5 тысячи человек в Новосибирской области, из их числа клещевым энцефалитом заразились 125 человек. Ежегодно случаи укусов в лесах и парках наблюдаются всё реже, но чаще — в садовых обществах.

«Сегодня стопроцентная защита от клещевого энцефалита — это вакцинация, это управляемая инфекция. А противоклещевой гамма-глобулин, который вводится после укуса клеща, не предотвращает ход заболевания», — сказала главный специалист по инфекционным болезням НСО Лариса Позднякова.

Напомним, что в марте 2016 года учёные нашли в сибирских клещах вирус лихорадки Западного Нила, проявления которого совпадают с симптомами клещевого энцефалита.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 13 марта, 13:00 • интервью

Вернуть улыбку

Корреспондент Сиб.фм поговорил с хирургом клиники «Дентал-Сервис» Татьяной Гатиловой о том, как спасти больной зуб: терапия, хирургия и эстетика.

По следу вомбата: чем Австралия похожа на Сибирь

 10 марта, 07:19 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
Кто такой вомбат и чем он похож на сурка Кащенко? Новосибирский путешественник и фотограф Олег Кугаев в своей первой колонке для Сиб.фм — об Австралии.
 21 февраля, 14:00 • короче

Короче: гомеопатия

В СМИ и соцсетях — всплеск интереса к гомеопатии, вызванный меморандумом комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Сиб.фм в формате «Короче» разбирается, что такое гомеопатия, кому она помогает и чего требует комиссия.
самое популярное
 16 марта, 17:44 • новость

«Маша и медведь» новосибирского продюсера стало пятым видео YouTube по популярности

Бывший участник новосибирского КВН НГУ Дмитрий Ловейко с художником-автором Олегом Кузовковым создали мультсериал «Маша и Медведь» — через пять лет серия «Маша плюс каша» набрала более 2 млрд просмотров на YouTube.
 14 марта, 11:55 • интервью

Я пробовала сало — не хочу повторять

В Англии гречку, оказывается, можно купить только в дорогих супермаркетах или попробовать в эко-ресторанах. Корреспондент Сиб.фм поговорил со студенткой Кембриджа Анной Снодграсс, приехавшей в Новосибирск изучать русский язык.
 8 марта, 17:28 • новость

Американка рассказала про 15-летний плен в таёжном монастыре под Красноярском

Гражданка США российского происхождения рассказала о 15 годах, проведённых ею не по своей воле в одном из староверческих монастырей в тайге Красноярского края.
 8 марта, 21:16 • новость

Людей эвакуировали из новосибирского гипермаркета «Лента»

Продавцы и покупатели были эвакуированы из новосибирского гипермаркета «Лента» из-за сработавшей пожарной сигнализации.
 11 марта, 20:37 • новость

Молодая женщина разбилась на снегоходе под Новосибирском

Женщина, катавшаяся на снегоходе по берегу Новосибирского водохранилища, упала с высоты 10-15 метров и погибла.
 17 марта, 14:57 • новость

Фонд Навального добился исков по продаже берегов Новосибирского водохранилища

Прокуратура направила в суд дела о продаже береговой полосы под элитные коттеджи в Морозове, ранее «Фонд борьбы с коррупцией» сообщал о продаже целого острова.
присоединяйтесь!
    