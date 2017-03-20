 

Телеканал «Россия» пригласил иркутских танцоров с ДЦП на шоу «Танцуют все!»

 20 марта, 16:23
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Телеканал «Россия» пригласил иркутских танцоров с ДЦП на шоу «Танцуют все!»
Фото с сайта www.vk.com/teatr_lopaeva

Семь иркутских танцоров с ДЦП в составе первого в Сибири инклюзивного театра выступят на шоу «Танцуют все!» перед аудиторией телеканала «Россия». Благотворительный проект нуждается в расширении классов, узнал 20 марта корреспондент Сиб.фм от актрисы театра танца «PROдвижение» Татьяны Благушки.

Иркутский театр современного танца Владимира Лопаева «PROдвижение» представит современную хореографию в исполнении танцоров с инвалидностью. Телеканал «Россия» прислал коллективу официальное письмо с приглашением в качестве специальных гостей, выяснил корреспондент Сиб.фм.

«То, что мы делаем — уникально. Есть множество инклюзивных проектов для инвалидов-колясочников, но это эстрадные номера. Мы адаптировали современную хореографию для людей с инвалидностью и выступим как специальные гости, вне конкурса. После победы в Inclusive dance австрийский инклюзивный театр танца пригласил нас выступить в Вене, но у нас нет средств на поездку», — сообщила Сиб.фм актёр театра танца «PROдвижение» Татьяна Благушка.

Ранее хореографы отправили видеосъёмки постановок и получили звание лауреатов первой степени на конкурсе Inclusive dance. Жюри конкурса для танцоров с инвалидностью также присудило победу в номинации «Открытие года».

Театр танца Владимира Лопаева «PROдвижение» появился как команда исполнителей и постановщиков современной хореографии. Однажды основателя театра пригласили в качестве хореографа фильма «Сломанная кукла», главная героиня Вера продолжила заниматься у Владимира Лопаева. Теперь контемпорари занимается восемь танцоров от пяти до 30 лет, страдающих от детского церебрального паралича, вместе с остальными.

«Есть благоприятный терапевтический эффект, эмоциональная разгрузка, преодоление своих возможностей. Есть овации зрителей, которые особенно приятны нашим артистам. Семь инклюзивных участников поедут в Москву вместе с нашей труппой. Мы боимся только одного: после эфира на „России“ мамы придут к нам с детьми, но нам почти негде заниматься», — призналась в беседе с Сиб.фм куратор благотворительного проекта театра танца «PROдвижение» Татьяна Благушка.

Хореограф подчеркнула, что благотворительный проект не имеет финансирования, и восемь человек — это максимум, который может быть в труппе. Каждому из людей с ДЦП нужен свой наставник, и это требует сил и средств. Танцоры занимаются на волонтёрской основе, отчего нет времени оформить заявки на муниципальные и региональные гранты.

Напомним, в Новосибирске ежегодно проходит конкурс красоты для женщин в инвалидном кресле «Мисс Интеграция». Участницы проводят репетиции, тренинги и мастер-классы в течение пяти дней перед финалом. Организатор Ольга Стволова рассказала, что после конкурса девушки ощущают большой прилив сил: кто-то устраивается на работу, кто-то прыгает с парашютом, кто-то выходит замуж.

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