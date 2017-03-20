 

«СИБЭКО» проведёт экологическую акцию по сбору средств для Новосибирского зоопарка

 20 марта, 17:19
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«СИБЭКО» проведёт экологическую акцию по сбору средств для Новосибирского зоопарка
Фото с сайта recyclemag.ru

«Сибирская энергетическая компания» проведёт экологическую акцию «Сдай бумагу — помоги зоопарку!», в рамках неё все филиалы и подразделения компании планируют собрать десятки тонн макулатуры, сдать её в утиль, а вырученные деньги передать Новосибирскому зоопарку, узнал корреспондент Сиб.фм 20 марта из сообщения пресс-службы «СИБЭКО».

Акция пройдёт в рамках Года экологии в России с 20 по 31 марта. В филиалах и структурных подразделениях АО «Сибирская энергетическая компания» будет организован централизованный сбор макулатуры, после чего весь собранный материал будет аккуратно упакован и вывезен компанией-переработчиком на утилизацию. Единоразовый вывоз собранной макулатуры с каждого предприятия составит не менее 300 килограммов. В рамках акции каждый сотрудник может сдать использованную офисную бумагу, журналы, газеты, картон, упаковочную и диаграммную бумагу. Все средства, полученные от сдачи макулатуры, энергокомпания направит в благотворительный фонд Новосибирского зоопарка.

В «СИБЭКО» напоминают, что централизованный сбор макулатуры на предприятиях компании проходит с 2015 года в рамках исполнения природоохранного законодательства в области обращения с отходами. За 2015 и 2016 годы сотрудники энергокомпании сдали несколько десятков тонн бумаги.

«Мы считаем очень важным проведение подобных экологических акций, ведь они не только отвечают принципам природоохранной деятельности нашего предприятия, но и повышают социальную ответственность бизнеса в целом. Сотрудники нашей компании с большим энтузиазмом откликнулись на возможность внести свой небольшой вклад в поддержание и развитие инфраструктуры такого знакового и любимого горожанами места, как Новосибирский зоопарк», — подчёркивает руководитель экологического патруля «СИБЭКО» Надежда Звездина.

Напомним, за последние месяцы в Новосибирском зоопарке сразу несколько экзотических животных дали потомство — детёныши родились у сервалов, лемуров и кенгуру. Котята сервалов уже достаточно окрепли и их можно увидеть в зимнем павильоне зоопарка, посмотреть на маленьких кенгуру Беннетта и лемуров катта можно в павильоне «Тропический мир».

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