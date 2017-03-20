СК проверяет обстоятельства падения льда на женщину во дворе её дома в Новосибирске
20 марта, 17:02
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Жительница Новосибирска получила пять переломов и сотрясение мозга после падения льдины во дворе своего дома — правоохранительные органы ведут проверку, сообщил в редакцию Сиб.фм 20 марта сын пострадавшей Алексей Ф.
Льдина упала на женщину во дворе её дома на улице Урицкого — глыба сорвалась с козырька балкона пятого этажа. У матери Алексея сломаны предплечье и четыре пальца на ноге, на голове рассечена кожа и диагностировано сотрясение мозга. Пострадавшая была госпитализирована в Новосибирскую городскую клиническую больницу № 1.
В пресс-службе управления МВД корреспонденту Сиб.фм подтвердили слова Алексея о предварительной полицейской проверке. Собранные материалы уже переданы в местный следственный комитет.
Как пояснили в пресс-службе регионального управления следственного комитата, над материалами работают сотрудники Железнодорожного межрайонного следственного отдела города Новосибирска.
Напомним, 19 марта очевидец сообщил о падении льда на голову пожилой женщины, которую с травмами увезли в больницу на скорой помощи.