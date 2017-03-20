 

Томские учёные нашли рецепт счастья в гедонизме по-голландски

 20 марта, 14:31
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Томские учёные нашли рецепт счастья в гедонизме по-голландски
Картина Тома Кутюр,1847, Музей Орсе. Фото с сайта www.wikiwand.ru

Исследователи из Томска и Нидерландов рассказали о разнице удовольствия от гедонии и счастья от эйфории, сравнив работу мозга с балансом «Инь» и «Ян». Согласно гипотезе поиск вкусной еды, комфорта и секса помогает не хуже антидепрессантов, узнал 20 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Томского политехнического университета.

Профессоры Томского политеха и Гронингенского университета объяснили возникновение депрессии и связь гормонов с поведением человека. Гипотеза Светланы Ивановой из ТПУ и Антона Лунена из Нидерландов вызвала бурную дискуссию в научной литературе.

Исследователи утверждают, что эмоции и существование человека диктует не только вещества в коре головного мозга, но и два архетипа поведения: поисково-вознаграждающее и стресс-избегающее. Первый тип заставляет человека и животных искать еду, территорию, комфорт и секс в природе и в обществе. Второй тип включается при защите от угроз, боли, стресса.

«Успешный поиск приводит к ощущениям удовольствия — гедонии. Избегнув стресса и угрозы, человек испытывает счастье, эйфорию. Эти две системы взаимодействуют, как Инь и Ян».

За гедонию отвечает целый ряд разных нейрональных каскадов в головном мозге, утверждают авторы гипотезы. Эйфорию вызывает выделение «гормона счастья» во время стимуляции префронтальной и лимбической коры головного мозга. В норме два этих механизма уравновешивают друг друга, однако у больных клинической депрессией преобладает избегающее поведение, поиск эйфории.

«Наши эмоции и поведение регулируются не только корой головного мозга, как считают сегодня многие психологи и психиатры. Согласно гипотезе, в лечении депрессии успешны не только приём антидепрессантов и нейролептиков, но и методы психотерапии для гедонии. Новая гипотеза сегодня вызывает бурную дискуссию и нуждается в дополнительных научных фактах, однако может существенно расширить систему существующих подходов к лечению депрессии», — сообщила профессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности ТПУ Светлана Иванова.

Напомним, что новосибирские учёные изучат депрессию от потери смартфона и «лайков». По данным нейропсихиатрии, у мужчин чаще встречаются нарушения когнитивной сферы — например, шизофрения. А вот женщины чаще имеют аффективные психические расстройства, связанные со сбоями в эмоциональной сфере.Кроме того, академик СО РАН Любомир Афтанас обнаружил, что новосибирские женщины в два раза чаще страдают депрессией. На основании его утверждений более 47 тысяч новосибирских женщин могут страдать от депрессии.

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