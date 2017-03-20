 

Власти Тувы оценили проект первого республиканского промпарка в 1,8 млрд рублей

 20 марта, 14:27
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Власти Тувы оценили проект первого республиканского промпарка в 1,8 млрд рублей
Кызыл, фото с сайта wikimedia.org

Первый промышленный парк на территории Тувы может появиться к 2018 году, проект оценивается в 1,8 млрд рублей, из которых бюджетное финансирование составит только 12 %, остальные средства будут привлечены за счёт частных инвесторов, узнал корреспондент Сиб.фм 20 марта из сообщения пресс-службы правительства региона.

Земельный участок под промпарк уже выбран — это площадка в городе Кызыле площадью около 30 гектаров. Создано и зарегистрировано ООО «Управляющая компания „Индустриальный парк города Кызыл“». Федеральную поддержку на реализацию проекта республика рассчитывает получить в 2018 году, в настоящее время идёт подготовка документов для участия в конкурсе Минэкономразвития РФ.

«Промышленный парк создаст условия для формирования и развития новых перерабатывающих производств и сервисных компаний, продлевающих цепочки создания добавленной стоимости на территории республики. Планируется, что к 2018-2020 годам на территории парка будет размещено 22 резидента, создано 525 новых рабочих мест», — говорится в сообщении правительства Тувы.

По подсчётам чиновников, успешная работа промпарка в перспективе позволит поднять долю обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте с нынешнего 1 % до 3 %. До сих пор ВРП республики формировался в основном за счёт сельхозпроизводства и добычи недр.

В сообщении также подчёркивается, что за последние два года власти региона приложили немало усилий к созданию привлекательных для инвестиций условий и к снижению административных барьеров для бизнеса.

«Так, среднее время получения разрешений на строительство в республике по факту составляло 268 дней, в результате запараллеливания услуг удалось этот срок сократить до 122 дней. Среднее время подключения к электросетям составляло 137 дней, в 2016 году по соглашению с АО „Тываэнерго“ время сокращено до 90 дней, количество процедур сокращено с пяти до четырёх. Также сокращены среднее время регистрации прав собственности до восьми дней, время постановки на кадастровый учёт — с 51 до 30 дней», — констатирует пресс-служба правительства.

Напомним, в 2017 году правительство Тувы намерено также создать в республике первый детский технопарк, открывающий школьникам возможности для технического творчества и знакомства с инженерной деятельностью. Ожидается, что парк с названием «Кванториум» появится в Кызыле и начнёт работу уже к сентябрю. Заниматься в технопарке смогут около 800 детей. Процесс обучения будет структурирован по пяти направлениям: конструирование автомобилей, авиамоделирование, робототехника, программирование и биотехнологии.

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