 

Французский интернет-журнал назвал Академгородок кузницей путинских киберсолдат

 20 марта, 15:42
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Французский интернет-журнал назвал Академгородок кузницей путинских киберсолдат
Фото Сергея Ковалёва из архива Сиб.фм

17 марта французский интернет-журнал Slate опубликовал статью, в которой о новосибирском Академгородке говорится как о центре подготовки сотен хакеров для защиты режима, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте журнала 20 марта.

В статье молодого журналиста Симона Клера, написанной при участии интернет-журнала Stylist, говорится о киберугрозе со стороны России. Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан только собирается подготовить к 2019 году 2 600 киберсолдат, а в России, по мнению автора, подобная армия уже создана: в неё входят как хакеры-подпольщики, так и программисты Академгородка.

Автор рассказывает в статье об истории создания научного центра в трёх тысячах километров от Москвы, затерянного в лесных просторах среди берёз и сосен, в котором и сегодня 100 тысяч человек работают в 40 научных институтах, несмотря на 40-градусные морозы. «Ледяная утопия» — так называет Академгородок автор, ссылаясь на американца Пола Джозефсона и его книгу «Новая Атлантида» об Академгородке: «На улицах Академгородка не было ни Сталина, ни Ленина, ни Коммунистической партии, ни какого-то удушающего контроля государства».

Симон Клер в качестве примера деидеологизированности научного центра и его свободы перечисляет названия улиц Академгородка: «Цветочная улица, проспект Лаврентьева, бульвар Досуга (улицы с таким или подобным названием в Академгородке не существует, — прим. Сиб.фм)».

Также Симон Клер упоминает о бардовском фестивале 1968 года и единственном выступлении Александра Галича, о свободном хождении самиздата, называя в числе запрещённых книг «Мастера и Маргариту», и перечисляет научные достижения в области ядерной физики, химии, генетики и биологии. Например, проект по приручению лис, которые, по мнению автора, с тех пор стали символом Академгородка.

В последней части статьи автор рассказывает о «силиконовой тайге» — построенном Технопарке: 200 частных компаниях, из которых половина специализируется в области IT, упоминает о компании OCSiAl, разрабатывающей односменные углеродные нанотрубки, оценивая её стоимость в 1 млрд $.

Ссылаясь на мнение студентки Констанс Вайль, автор утверждает, что половина научного городка — программисты, и нет ничего удивительного в том, что «охотники за головами» из Москвы регулярно прочёсывают Сибирь в поисках будущих киберсолдат, чтобы завербовать их на службу в структуры ФСБ.

В качестве примера Симон Клер приводит 27-летнего Евгения Аникина, работавшего менеджером в сфере интернет-торговли, арестованного в Новосибирске в 2011 году за кражу 9 млн $ из системы WorldPay Royal Bank of Scotland. Евгений Аникин, утверждает автор статьи, был приговорён сибирским судом к трём годам условно (на самом деле к пяти годам условно, — прим. Сиб.фм).

Французский интернет-журнал Slate является независимым ресурсом, который контролируют его основатели. У журнала, как заявлено на сайте, амбициозная цель — стать одной из главных аналитических и дискуссионных площадок в различных сферах. 57 % акций издания принадлежит пяти физическим лицам, 17 % — издательской группе Washington Post.

Напомним, что недавно издательство Университета Чикаго выпустило на английском языке книгу «Как приручить лису» научного сотрудника ИЦиГ Людмилы Трут и американского исследователя Ли Дугаткина об академике Дмитрии Беляеве и его уникальном эксперименте по одомашниванию лисиц. В настоящее время новосибирские учёные ищут переводчика этой книги на русский язык.

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