Председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев считает, что срыв выборов нового президента Академии наук и их перенос на полгода инспирирован некими тайными силами, которые выступили против действующего президента Владимира Фортова, узнал корреспондент Сиб.фм 21 марта из сообщения агентства «Интерфакс-Сибирь».

Напомним, что выборы нового главы РАН должны были состояться 20 марта, однако все три кандидата, включая нынешнего президента, в последний момент взяли самоотвод, что автоматически сорвало выборы и обернулось крупнейшим за последние годы скандалом в академических кругах. Единственной официально озвученной причиной самоотвода кандидатов стало то, что устав РАН содержит некие юридические противоречия, которые могли бы поставить под сомнение саму процедуру выборов. Теперь выборы могут состояться только осенью.

«Академия пала жертвой интриг, к сожалению. Большинство было готово поддержать действующего президента РАН Владимира Фортова, который выдержал в сложнейших условиях последних трёх лет. Видимо, кому-то очень не хочется, чтобы он был переизбран», — поделился с журналистами своими предположениями Асеев.

Он также добавил, что Фортов выступал с критикой в адрес Федерального агентства научных организаций (ФАНО), которое создавалось несколько лет назад для того, чтобы регулировать в системе академической науки все административные и хозяйственные вопросы.

«Безусловно, это продолжение истории с реформой РАН. Очень многих интересует бюджет академии, активы, в том числе земля», — отметил глава СО РАН.

Стоит отметить, что и некоторые другие члены РАН обвиняют в произошедшем скандале чиновников. Так, например, академик Александр Некипелов уверен, что самоотводы всех трёх кандидатов не могли быть связаны с техническими причинами.

«Редко бывает, чтобы все кандидаты снялись с выборов, да ещё и без объяснений. Мы все догадываемся, что истинные причины не имеют отношения к нормативной базе. Очевидно, что перенос выборов — желание власти. Но непонятно, как эти полгода академии жить без президента и президиума. Никаких решений принять нельзя будет», — цитирует академика «КоммерсантЪ».

Как сообщает ТАСС, свою озабоченность ситуацией в РАН уже высказал и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который на совещании с вице-премьерами 20 марта призвал ускорить процесс подготовки документов для начала выборов нового главы РАН.

«Нам, конечно, не безразлично, что происходит в крупнейшем академическом учреждении, это же не общественный клуб, а государственная академия, которая функционирует на базе государственного имущества, тратит государственные деньги. Нужно, чтобы там коллапс не наступил», — подчеркнул премьер.

Напомним, в октябре 2016 года глава СО РАН заявлял о рисках, которые несёт в себе запланированное ФАНО слияние институтов в Новосибирске. Асеев потребовал остановить укрупнение научно-исследовательских институтов, как нарушающее федеральный закон «О Российской академии наук».