ГИБДД назвала 43 места грядущего паводка в Новосибирске

Госавтоинспекция составила список улиц в Новосибирске, которые предположительно будут затоплены паводком этой весной, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ГИБДД по Новосибирской области 21 марта.

Пресс-служба ГИБДД опубликовала на официальном сайте список улиц в Новосибирске, которые находятся в зоне будущего затопления. В список вошли участки на улицах Серебренниковской, Кирова, Ипподромской, Кошурниковой, Богаткова, Учительской и других. Также может быть подтоплен участок между Красным проспектом и улицей Колонды в районе АЗС, торговый центр «Аура» на Военной, разъезд Иня на улице Первомайской, железнодорожный переезд на Героев Труда в Академгородке.

«С учётом сложившихся погодно-климатических условий, по оценкам специалистов, проблема пропуска паводковых вод в 2017 году является актуальной для всех без исключения муниципальных образований области», — отметили в пресс-службе.

В сообщении говорится, что причиной паводка станет обильное прибывание как талых, так и грунтовых вод. Автоинспекторы и дорожные службы готовятся к тому, что будут подтоплены отдельные участки автомобильных дорог и искусственных сооружений, поскольку это создаст реальную угрозу для жизни людей.

Стоит отметить, что владельцы автомобильных дорог начали разрабатывать схемы организации движения и ограждения мест, где возможны переливы воды через проезжую часть.

Напомним, что в начале февраля 2017 года синоптики прогнозировали повторение самого мощного паводка в истории Новосибирска. Гидрологи нашли рекордные запасы снега на Алтае — грядущий паводок может затопить частный сектор Новосибирска на берегу реки Оби.