 

Бывший глава предшественника ВТБ в Новосибирске осуждён за хищение миллиарда рублей

 21 марта, 11:09
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Бывший глава предшественника ВТБ в Новосибирске осуждён за хищение миллиарда рублей
Фото с сайта www.shutterstock.com

Новосибирский районный суд приговорил управляющего Промышленно-строительного банка в регионе к 9,5 годам тюрьмы. Пятеро подельников похитили более 1,1 млрд рублей за счёт кредитов убыточным фирмам, узнал 21 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения Генеральной прокуратуры в Сибирском федеральном округе.

Железнодорожный суд Новосибирска вынес приговор бывшему топ-менеджеру банка ВТБ за хищение более миллиарда рублей. Пятерым участникам преступной группы назначили наказание спустя пять лет судебной тяжбы.

Бывший управляющий новосибирского филиала ОАО «Промышленно-строительный банк» Вадим Григорьев создал преступную группу с июня 2006 по май 2008 года, согласно документам суда. Он привлёк своего заместителя Ирину Долгову, а также предпринимателя Александра Кривенко с подчинёнными Ларисой Жуковой и Ларисой Головач.

Деньги участники группы похищали, выдавая кредиты заведомо неплатёжеспособным предприятиям, настаивало обвинение. Затем эти суммы перечислялись на счета юридических лиц, подконтрольных самим банкирам. Банк ВТБ — правопреемник ОАО «Промышленно-строительный банк» после реорганизации лишился более 1,1 млрд рублей. Преступники успели легализовать около 18 млн рублей из этой суммы.

Бывший управляющий банка Григорьев получил 9,5 года тюрьмы со штрафом в 800 тысяч рублей, его заместителя Долгову приговорили к 8,5 годам со штрафом в 700 тысяч рублей. Предприниматель Кривенко получил 4,5 года условно, а его подчинённые Головач и Жукова соответственно по 4 и 4,5 года реального лишения свободы.

Напомним, что в декабре 2016 года экс-директор новосибирского ЦУМа получил срок за мошенничество на 1 млрд рублей. Бывший председатель новосибирского регионального политсовета «Единой России» Юрий Глазычев обвинялся в мошенническом хищении в составе группы лиц 949,7 млн рублей, полученных в качестве кредита в банке «Уралсиб» для приобретения 100 % акций ОАО «ГУМ». Согласно материалам уголовного дела, от действий Глазычева и его подельников пострадали два предпринимателя на сумму более 20 млн рублей. Гособвинитель в суде требовал назначить Глазычеву наказание в виде восьми лет лишения свободы, адвокаты и сам обвиняемый настаивали на его невиновности.

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