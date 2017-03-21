Киножурнал «Сибирь на экране» подарит память зрителям

В Новосибирске представят проект «Память в подарок», в котором покажут оцифрованные архивные кадры из киножурнала «Сибирь на экране». Он создан в ответ на просьбы зрителей найти на плёнке себя и своих родных, узнал корреспондент Сиб.фм у организаторов мероприятия 21 марта.

Проект покажут 21 марта в 18:30 в кинотеатре «Победа». Оцифровали и подготовили архив к показу Дом документального кино Музея города Новосибирска, ГБУК НСО «Новосибирсккиновидеопрокат», Российский государственный архив кинофотодокументов при участии благотворительного фонда поддержки общественных инициатив «Сибирский».

«Вернулось понимание, что память — это самое драгоценное, что есть у человека. Кадры кинохроники возвращают людей к тем событиям и явлениям, которые существовали раньше и не должны исчезать бесследно. „Сибирь на экране“, один из старейших киножурналов в стране, в этом смысле — бесценное богатство. Телевидение появилось в 60-х годах, и у него не было цели хранить всё, что снято, кроме фильмов», — рассказала корреспонденту Сиб.фм руководитель Дома документального кино Музея города Новосибирска Элла Давлетшина.

«Память в подарок» — это отклик на обращения жителей Новосибирска к кинематографистам с просьбой найти архивные кинокадры, где сняты они сами, родители, дедушки и бабушки.

«Все киножурналы очень подробно описывались, поэтому любой, кто захочет найти, например, дедушку или бабушку, сможет это сделать. Недавно мне позвонил человек и говорит: в 90-х годах снимали фильм „Сны Гамлета“. Мне стало интересно, зачем ему это. Оказалось, артисты театра Афанасьева шли по улице Шекспира, играли на инструментах, а в кадр ещё попали ребятишки, среди которых был этот человек. Хотел на себя посмотреть. Я нашёл этот фрагмент и отправил ему. Потом пишет: „Спасибо огромное! Нашёл себя! Успокоилась душа“. Такие истории бывают», — привёл пример звукорежиссёр «Новосибирсккиновидеопроката» Анатолий Антонов.

Кинематографисты оцифровали и подготовили к показу сюжеты киножурнала «Сибирь на экране». В них сняты люди, благодаря которым Новосибирск развивался. После мероприятия они получат DVD-диски с памятной архивной хроникой.

Напомним, что музей документального кино в Новосибирске открылся в сентябре 2016 года.