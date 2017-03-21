Найденный в Казахстане новосибирский физик Образцов вернулся на родину

Найденный в Казахстане новосибирский физик-атомщик Юрий Образцов после трёх лет отсутствия вернулся на родину, узнал корреспондент Сиб.фм 21 марта из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

В марте в полицию Новосибирска поступила информация о том, что пропавший три года назад Юрий Образцов находится на территории Республики Казахстан. Родственники опознали его по фотографии.

Сразу вернуться на родину Юрий Образцов не мог, поскольку потерял все документы, удостоверяющие личность. Сотрудники полиции направили в российскую дипломатическую миссию в Казахстане все сведения, необходимые для оформления документов.

Консульство выдало Юрию необходимые документы, и 20 марта он смог вернуться на родину авиарейсом из Алма-Аты. В аэропорту Толмачёво мужчину встретили сотрудники полиции.

В сообщении говорится, что розыскное дело будет прекращено, но полицейские двух стран должны установить обстоятельства исчезновения Юрия Образцова и подробности последних трёх лет его жизни.

Поиски жителя Новосибирска начались в 2014 году, когда его брат заявил о пропаже мужчины 1962 года рождения. Тогда Юрий Образцов был объявлен в федеральный розыск.

Напомним, что 16 марта стало известно о том, в Казахстане нашёлся новосибирский физик-атомщик, которого, по его словам, удерживали в рабстве в одном из фермерских хозяйств. Он рассказал, что у него отобрали документы и часто его избивали.