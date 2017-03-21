Новосибирский губернатор Городецкий прокомментировал требования своей отставки

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ответил на требования своей отставки в случае если он не отменит повышение коммунальных тарифов на 15 % — общественники продолжают собирать подписи под письмом-запросом на имя губернатора, рассказал 21 марта корреспонденту Сиб.фм руководитель штаба Алексея Навального, один из организаторов митинга против роста тарифов Сергей Бойко.

Общественники написали письмо-запрос на имя губернатора, где просят отменить постановление о повышении тарифов ЖКХ от 16 декабря 2016 года. Под письмом поставили подписи более пяти тысяч человек. В течение месяца они будут ждать решения губернатора. В случае отказа от отмены повышения тарифов общественники проведут митинг за отставку главы области.

Фото Алексея Танюшина из архива Сиб.фм

«Не Навальный меня назначал на эту должность. Меня избирали люди. Поэтому не Навальному меня снимать. Это так, для понимания, — цитирует слова губернатора НГС. — Я слышу людей, поэтому когда я получил приглашение от организаторов митинга — примите участие, — я дал вежливый, уважительный, как всегда к людям, ответ. Что я уже позицию свою по этому решению публично высказал, и не раз. Готов встретиться в очередной раз с организаторами, или кто там, митинга. Думаю, мы продолжим работу по оценке объективности уровня повышения тарифов».

Фото Алексея Танюшина из архива Сиб.фм

19 марта в центре Новосибирска прошёл пятый по счёту митинг против роста тарифов ЖКХ. Владимира Городецкого приглашали выступить на митинге. На сам митинг явиться он отказался, но дал письменный ответ, что готов встретиться с делегацией от митинга и обсудить пути решения вопроса.

«Прежде всего, спасибо Владимиру Филипповичу за готовность встречаться, — сказал Сергей Бойко. — Мы сейчас ведём переговоры с помощником губернатора с целью провести эту встречу в ближайшую пятницу, не откладывая в долгий ящик. На встрече собираемся передать губернатору пять тысяч подписей новосибирцев с требованием отмены тарифов. Что касается участия Навального в митинге, Владимир Филиппович зря не пришёл на митинг, хотя мы его и звали. Тогда он бы услышал, что Алексей ни разу не говорил об отставке губернатора, а указывал на действия федерального министра. И выступающие не требовали отставки, а предъявляли ультиматум.

Единственной стороной за отставку были сами люди — участники митинга.

Я был у микрофона и говорил про ультиматум, а над площадью неслось: „Отставка!“ На месте губернатора я бы задумался, что он делает не так».

Напомним, что 15 марта 2017 года оппозиционер Алексей Навальный объяснил в своём видеообращении причины резкого повышения коммунальных тарифов в Новосибирской области, проведя параллели с богатой резиденцией министра правительства России Михаила Абызова.