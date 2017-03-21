 

Новосибирский коллектор получил срок за попытку запугать терактом в детском саду

 21 марта, 07:30
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Новосибирский коллектор получил срок за попытку запугать терактом в детском саду
Фото с сайта www.uznt42.ru

Звонок из новосибирского коллекторского агентства привёл к эвакуации детского сада в Карелии, почти через год коллектора отправили в колонию-поселение, узнал 21 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения Следственного комитета по Республике Карелия.

Петрозаводский суд наказал коллектора за звонок с угрозами из Новосибирска. По данным следствия, в апреле 2016 года он угрожал взорвать детский сад в Петрозаводске.

Обвиняемый 38 раз звонил в муниципальный детский сад в Республике Карелия, принуждая сотрудницу к погашению потребительского кредита в 65 тысяч рублей, выяснили следователи. Притом 21 апреля 2016 года он высказал угрозу теракта в детском саду в случае невыплаты долга.

Тогда после звонка детский сад в Петрозаводске был эвакуирован, здание покинули 262 ребёнка и 46 работников. Карельские оперативники не обнаружили взрывного устройства в здании. Затем следователи Республики Карелия и сотрудники республиканского ФСБ установили и задержали коллектора в Новосибирске совместно с местной Федеральной службой безопасности.

Приговором Петрозаводского суда Ренат Хайритдинов был осуждён на 10 месяцев колонии-поселения по части 2 статьи 330 УК РФ «Самоуправство» и части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Напомним, в январе 2017 года бизнесмен из Новосибирска пытался запугать предпринимателя, который выдал ему в долг 18 млн рублей на развитие бизнеса. По данным МВД, подозреваемый не хотел убивать мужчину, но только изувечить и таким образом то ли напугать, то ли наказать. Согласно его плану, наёмные работники должны были бить по голове, выколоть глаза и парализовать электрошокером будущую жертву.

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