Обстрел концерта с песнями «Союзмультфильма» под Новосибирском закончился судом

Суд в Новосибирской области приговорил Михаила Максимцова к 1,5 годам тюрьмы условно. Летом 2016 года раздражённый песнями «Союзмультфильма» мужчина стрелял в школьные колонки, а попал в учителя и ученицу, узнал 21 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

Житель города Обь Максим Максимцов наказан за срыв школьного концерта в школе № 26. Согласно документам городского суда он обстрелял мероприятие из пневматической винтовки.

Днём 3 июня 2016 года раздражённый Максим Максимцов вышел из дома на свой приусадебный участок с винтовкой в руках, сообщила прокуратура. Мужчина 54 лет решил сорвать мероприятие в средней школе № 26 по соседству, которое сопровождалось концертом в честь открытия детского оздоровительного лагеря при школе.

Звучали обычные детские песни, которые показались Максимцову громкими и раздражающими, рассказали в прокуратуре города Оби. Мужчина решил сорвать мероприятие и произвёл не меньше семи выстрелов в сторону музыкальной колонки.

Вместо этого Максим Максимцов попал в девочку-первоклассницу. Выстрел вызвал резкую боль и незначительную травму, установили в суде. Следующий выстрел попал в работника школы, затем стрелок повредил два припаркованных авто и разбил стекло на втором этаже. Детей эвакуировали и мероприятие было сорвано.

Суд приговорил Максимцова к 1, 5 годам лишения свободы условно по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия». Кроме того, суд взыскал со стрелка компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. рублей. Сперва мужчина объяснял на допросе, «что стрелял по кошкам». По данным прокуратуры пневматическая винтовка была модифицирована для изменения кинетической силы выстрела с разрешенных 7,5 джоулей до 22,1 джоуля.

Большинство сборников песен для детского праздника и аналогичных плейлистов в музыкальных сервисах содержит песни звёзд советской эстрады из саундтреков к анимации «Союзмультфильма», выяснил корреспондент Сиб.фм. Эти песни звучат в исполнении Олега Анофриева, Муслима Магомаева, Аиды Ведищевой, Михаила Боярского, государственных хоров СССР и других.

Напомним, накануне 19 февраля 2016 года посетителей новосибирского ресторана возмутил военный марш СС. Жительница Новосибирска пожаловалась на то,что тогда в пивном ресторане в центре Новосибирска диджей включал нацистскую песню времён Третьего Рейха «Зиг хайль, Виктория!».

В настоящее время в Германии этот марш запрещён, за его публичное проигрывание нарушителю может грозить до трёх лет лишения свободы. Юрист центра защиты прав СМИ Ольга Воронова считает ,что ресторан может заплатить штраф за попытку пропаганды или публичного демонстрирования нацистской атрибутики или символики в России.