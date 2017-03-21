 

Пенсионерка в Иркутской области метнула топор в полицейских и изрубила им бронежилет

 21 марта, 18:26
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Пенсионерка в Иркутской области метнула топор в полицейских и изрубила им бронежилет
Фото с сайта sam.kg

Следственные органы Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 61-летней пенсионерки из города Бодайбо, которая обвиняется в нападении на наряд полиции, узнал корреспондент Сиб.фм 21 марта из сообщения регионального управления СКР.

Наряд прибыл в один из жилых домов города, после сообщения местной жительницы о том, что её соседка, вооружённая топором, повредила двери двух квартир. Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили пенсионерку, которая находилась в агрессивном состоянии, а в руках держала два топора.

«На требования прекратить свои действия она бросила один топор в сторону сотрудника полиции, другим нанесла несколько ударов по бронежилету полицейского, которым он прикрывался. На основании статьи 20 федерального закона „О полиции“ в отношении женщины была применена физическая сила, после чего она была госпитализирована в психиатрическое отделение больницы», — говорится в сообщении СКР.

Уголовное дело в отношении агрессивной женщины возбуждено по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». В том случае, если пенсионерка будет признана вменяемой, ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в феврале в Новосибирске суд приговорил к девяти месяцам колонии строгого режима мужчину, напавшего в нетрезвом состоянии с топором на прохожих, которых он по ошибке принял за своих обидчиков.

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