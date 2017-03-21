Судебные приставы арестовали у цыган фарфоровых коней за долги по ЖКХ в Новосибирске

Судебные приставы в Новосибирске провели рейд по квартирам должников за горячую воду и тепло, в цыганской семье они арестовали диван, телевизор и статуэтки фарфоровых коней, узнал корреспондент Сиб.фм 21 марта из сообщения пресс-службы регионального управления ФССП.

Приставы районного отдела обходили должников из Дзержинского района Новосибирска, они посетили 12 квартир, хозяева которых задолжали за горячую воду и тепло более 20 тысяч рублей. В рейде участвовали представители АО «СИБЭКО».

В одной из квартир проживает цыганская семья. Здесь долг за коммунальные услуги составил около 25 тысяч рублей. Мать семейства, являющаяся должницей, объяснить причину просрочки платежей не смогла. Тогда судебные приставы арестовали плазменный телевизор, мягкую мебель и фарфоровые статуэтки коней.

Напомним, что в июне 2016 года кемеровские приставы изъяли у должника по алиментам коллекцию из 12 моделей танков и компьютер.