Ребёнок сбежал из детского сада, чтобы попасть в элитную гимназию Новосибирска

Новосибирские полицейские объявили в розыск пятилетнего ребёнка плотного телосложения, который пропал из детского сада в отдалённом районе. Через три часа его нашли родители гимназистов, мальчик придумал, что в школе учится его сестра, узнал 21 марта корреспондент Сиб.фм от сотрудников гимназии № 10.

Новосибирские полицейские объявили срочный розыск пропавшего мальчика из детского сада № 430 по улице Учительской. Сообщение ГУ МВД с пометкой «срочно» пришло в редакцию Сиб.фм 21 марта в 13:42.



Полицейские установили, что 5-летний Никита пропал во время прогулки и дали его приметы: рост 130 см, плотного телосложения, тёмно-русые волосы, тёмные глаза, тёмно-синяя одежда, красный шарф. Мальчик ушёл из детского сада в 12:45, пропажу обнаружили сотрудники детского сада спустя час.

Ориентировка на ребёнка была распространена патрулям полиции, в соцсетях, СМИ и учебных учреждениях. В 14:48 пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщила о прекращении поисков.

По данным полиции мальчик пришёл в гимназию № 10, где его узнал охранник. Расстояние между детским садом № 430 и элитной гимназией составило более 8,3 км — по предварительным данным, ребёнок проехал его на автобусе.

Пропавший мальчик не заходил в школу, его нашли родители учеников, сообщили Сиб.фм в гимназии № 10.

«Ребёнок гулял по улице Революции вдоль ограды школы туда-обратно. Его нашли родители других учеников, когда он уже взмок от жары. Мы накормили и напоили его, а затем передали полиции», — сообщили Сиб.фм в приёмной новосибирской гимназии № 10.

Мальчик оказался абсолютно адекватным, ни на что не жаловался. Он сказал, что в школе учится его сестра, но мы выяснили: это не так — призналась сотрудница гимназии.

Гимназия № 10 считается элитной школой в Железнодорожном районе, выяснил корреспондент Сиб.фм. В 2012 году гимназию признали лучшей школой повышенного уровня в России, она оставила позади 939 российских школ. В советское время она считалась продвинутой школой из-за углублённой площадки по изучению английского языка, организованной выдающимся директором Ефимом Варшицким и большого количества мастеров спорта среди учеников и выпускников. Один из примеров славного прошлого учреждения — проект сверлильного станка, созданный учащимися школы, демонстрировался в 1974 году на ВДНХ и Международной выставке в Японии. В этом году одной из первых гимназий Ново-Николаевска исполнится 105 лет.

Напомним, отец первоклассника попал под суд за подделку прописки ради школы в Новосибирске в феврале. Районная прокуратура обвиняла мужчину в подделке прописки через интернет за 18 тысяч рублей. Отец будущего школьника пытался устроить сына в престижную школу Железнодорожного района.