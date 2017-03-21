Жевательная резинка с призывом к экстремальным селфи встревожила жителей Омска

Жители Омска обратили внимание на жевательную резинку Five в упаковке с промоакцией «Правда или действие», которая, по их мнению, подталкивает подростков к суициду — компания Mars уже изымает товар из продажи в России, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Нового Омска» 21 марта.

Компания Wrigley, входящая в состав Mars Inc, предлагала выполнить задания или отвечать на вопросы, изложенные на фантиках. Таким образом она якобы хотела привлечь внимание к своей продукции. Жителей Омска встревожило содержание этих заданий: «Что надо успеть сделать перед смертью? Поделись ответом в Сети» или «Заберись на самую высокую точку в общественном месте и сделай селфи!»

Потребители решили, что такие задания создают предпосылки для небезопасного поведения подростков. В соцсетях по всей стране развернулись активные обсуждения вокруг этой партии жевательной резинки, многие проводят параллели с игрой «Синий кит», которая склоняет подростков к суициду.

Фото из соцсети «ВКонтакте»

«В продажу поступили жевательные резинки с „игрой“, — написала пользователь соцсети „ВКонтакте“ Анюта Анютина. — Эта „игра“ подталкивает на суицид. Убедительная просьба предупредить своих родных и знакомых. В „Магните“ продавцы в шоке. Снимают с продажи. Сегодня подруга лично купила такую жвачку, будьте осторожны!»

По информации «Коммерсанта», компания Mars в настоящее время начала изымать из продажи товар с промоакцией. Тем временем детский омбудсмен из Калининграда готовит обращение в Генпрокуратуру по поводу этой промоакции.

Акция «Правда или действие» была запущена в начале февраля 2017 года. В компании Mars пояснили, что первые негативные отклики поступили несколько недель назад. В результате было принято решение остановить промоакцию, уже с 12 февраля поставки этой партии прекратились. Остатки продукции с промоупаковкой по России заменяют Five в обычном дизайне или другими брендами.

Напомним, что в феврале 2017 года две девятиклассницы погибли, упав с высоты 12-го этажа в городе Усть-Илимске Иркутской области. Аккаунты девушек в социальных сетях свидетельствуют о том, что обе принимали участие в игре «Синий кит» в соцсети «ВКонтакте».