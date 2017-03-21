 

РЖД перенаправит 10 млрд рублей с проекта в Сибири на строительство обхода Украины

 21 марта, 13:05
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РЖД перенаправит 10 млрд рублей с проекта в Сибири на строительство обхода Украины
Фото с сайта sdelanounas.ru

ОАО «РЖД» с разрешения правительства РФ перенаправит в 2017 году 10 млрд рублей, выделенных на развитие железнодорожной ветки Междуреченск — Тайшет, на строительство ветки в обход Украины, узнал корреспондент Сиб.фм 21 марта из сообщения издания «КоммерсантЪ».

При этом Минтрансу и Минфину правительством дано поручение при формировании проекта бюджета на 2018 год компенсировать недофинансирование магистрали в Сибири.

Строительство двухпутной электрифицированной линии в обход территории Украины на участке Журавка — Миллерово (соединит Воронежскую и Ростовскую области) началось в 2014 году после ухудшения отношений между Россией и соседним государством. Открыть движение по строящейся линии планируется уже в августе 2017 года. Протяжённость участка составит 122,5 км, на нём будут построены две новые станции.

Как сообщается на официальном сайте компании «РЖДстрой», развитие участка Междуреченск — Тайшет является частью национальной государственной программы повышения пропускных способностей Транссиба и БАМа. Линия Междуреченск — Тайшет обеспечивает транспортно-экономические связи Красноярского края, Республики Хакасии, Кемеровской и Иркутской областей, также она максимально задействована и в перевозках транзитных грузов по стране.

До 2019 года в рамках сибирского проекта предполагается строительство 117,7 км путей, в том числе второго Джебского тоннеля и новой ветки Авда — Громадская с полукилометровым мостом. Общий объём инвестиций ОАО «РЖД» и государства в программу комплексного развития участка Междуреченск — Тайшет на период с 2013 по 2019 год оценивается в 42,9 млрд рублей.

Напомним, в феврале глава управления федеральных автодорог Забайкалья Евгений Присташ заявил, что строительство новых автомобильных дорог в России «практически приостановилось» из-за необходимости финансировать проект Керченского моста, ведущего на полуостров Крым. По последним данным, строительство грандиозного сооружения обойдётся бюджету России примерно в 228 млрд рублей.

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