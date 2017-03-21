 

Шойгу проверит выполнение гособоронзаказа на заводе Чкалова в Новосибирске

 21 марта, 15:53
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Шойгу проверит выполнение гособоронзаказа на заводе Чкалова в Новосибирске
фото с сайта puls-planety247.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектирует дислоцированные в Новосибирской области воинские части и соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), а также проконтролирует выполнение гособоронзаказа на авиационном заводе имени Чкалова, узнал корреспондент Сиб.фм 21 марта из сообщения РИА Новости.

О визите сообщил специальный представитель Министерства обороны РФ. Сергей Шойгу проверит выполнение государственного оборонного заказа на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова, проведёт совещание по производству истребителей Су-34 и модернизации предприятия.

В ходе поездки Сергей Шойгу проверит ход перевооружения Новосибирской дивизии РВСН на подвижный грунтовый ракетный комплекс пятого поколения «Ярс».

Глава военного ведомства заслушает доклад командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева о состоянии боеготовности ракетной армии, базирующейся в Сибири. Участники совещания рассмотрят план деятельности этого воинского объединения до 2020 года. План предусматривает, в том числе, синхронизацию строительства объектов военной и социальной инфраструктуры и перевооружения на новые ракетные комплексы.

Напомним, что 7 марта Сергей Шойгу заявил, что модернизация производственных линий Красноярского машиностроительного завода позволит создавать новые образцы современного ракетного вооружения.

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