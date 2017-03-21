Снежная лавина сошла с крыши на головы пяти прохожих в центре Омска

Снежная масса сошла с крыши на улице Ленина в Омске, когда мимо проходила группа прохожих, инцидент попал в поле зрения видеокамеры, узнал корреспондент Сиб.фм 21 марта из публикации группы «ВКонтакте» «Аварийный Омск».

Инцидент произошёл на пересечении Любинского проспекта и улицы Ленина. Глыба снега упала на группу из пяти прохожих, одного мужчину снег сбил с ног. Пользователь Dima Coolnew разметил на YouTube видеозапись падения снега.

Сотрудник пресс-службы управления МВД по Омской области сообщил корреспонденту Сиб.фм, что полиция проверку по этому случаю не проводила, поскольку никто из пострадавших в правоохранительные органы не обращался.

Напомним, что 19 марта глыба льда упала на жительницу Новосибирска, у пострадавшей травма головы и множественные переломы, она госпитализирована в Новосибирскую городскую клиническую больницу № 1, следственный комитет проводит проверку.